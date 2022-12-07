Jikitone真石燒結塗料取自天然

NIPPON PAINT立邦塗料堅持以環保理念作為研發的最高宗旨，並將綠色產品帶到每個地方，共有建築塗料、專業塗料、車用塗料、防護塗料、船舶塗料與工業塗料六大類，提供即時技術支援，是全方位深耕塗料技術的領導品牌。將在明(8)日南港展覽館舉行的台北國際建材展的綠建材區當中展出，攤位號碼：I-732。

立邦塗料市場部經理金念慈表示，公司注重生態平衡與環保工程，全心致力於環保產品的研發及製造，防止高污染原料造成自然環境長期的傷害，因此從產品配方設計、原料使用、空氣淨化、污水處理的過程，每一個環節都受到嚴格、專業的管制，其中適合應用在建築外牆的Jikitone真石燒結塗料，具備花崗岩GRANO、砂岩Cera Base兩種紋理表面，採用天然石英砂原料經800-1200度高溫燒結著色，融合陶瓷與骨料技術，成就真石豐富色彩，不會因日曬、化學品侵蝕而變色，如同天然石材外觀，表現尊貴氣質，目前有超過40種顏色可選擇。

校園福音團契大樓外牆。圖/業者提供

金念慈強調，立邦塗料的產品不添加鉛、汞及其他化合物，VOC（揮發性有機化合物）含量均符合國際標準，近年也在疫情期間領先跨界技術，在原本兒童漆「淨味無添加」，「分解甲醛」的基礎上，再升級抗病毒配方，以特殊抗微生物銅離子，能在2小時內殺滅99.9%新冠病毒SARS-CoV-2、人類冠狀病毒229E，並經美國Microchem Lab測試，同時可於2小時內消滅99.9%貓杯狀病毒FCV（類似人體諾羅病毒）等多種病毒，作用長效持久，立邦抗病毒淨味兒童漆的高端銀離子技術不止抗菌防霉，更可殺滅日常生活最容易被感染的A型流感病毒、腸道病毒71型EV71，消費者感受最深的I級抗汙技術，可於牆面形成保護膜，家中常見90%以上的汙漬都可輕鬆擦拭，還可調出千種顏色，是CP值最高的抗病毒神漆。

NIPPON PAINT 立邦塗料已有百年歷史，由茂木重次郎於1881年創立於日本東京，為日本第一家塗料公司，以及最早生產環保塗料的品牌，行銷世界16國，全球61座生產基地、年產200萬噸塗料，也是亞洲第一的塗料公司。