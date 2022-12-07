德國工藝打造iPhone級精品電子鎖

今年建材展將在明(8)日於南港展覽館盛大開幕，其中智慧電子鎖新品牌arpha未展先轟動，以德國工藝結合iPhone級科技，在產品功能與外觀設計上更展現了要超越傳統大廠飛利浦與三星的企圖心，成為全館最大亮點。

電子鎖已成豪宅安全與智慧家居產業的標準配備，相較於其他廠牌用不同價格帶的機型進攻市場的機海戰術，arpha走高端精品路線，擁有「電子鎖界的iPhone」之稱，2010年在北美成立至今，通路已遍及歐、美、日、澳、杜拜等地，是企業領袖、設計師與藝人購置電子鎖的首選。arpha智慧電子鎖採用與iPhone同等級晶片，其3D結構光臉部輪廓辨識技術，僅需0.06秒就能自動開鎖，相較於市面上許多號稱智慧、實際上只是半自動電子鎖的品牌，真正做到「解放雙手、刷臉即開」，arpha的貓眼抓拍功能可以即時獲取訪客影像，孩子放學回家爸媽馬上就能透過手機APP確認，即便全家出國旅遊也能隨時監控有無可疑人士徘徊，一有異常狀況，防撬警報及APP就會自動通知屋主。

四大品牌電子鎖功能比較。圖／江偉琳

不僅有業界最強大的軟體技術，arpha更與百年德國老牌大廠ABUS合作，以歐洲獨家專利特種鋼研發四道鎖舌的頂規C級防盜鎖芯，專業鎖匠要破解也得花上24小時，安全係數甚至超過國家認證最高標準，有些傳統用戶對智慧電子鎖的抗拒來自資安疑慮，擔心臉部與居家影像、指紋、密碼等資料是否有外洩可能，但arpha之所以能獲得企業家與豪宅建商的肯定，就是滴水不漏的資安防護。

arpha致敬蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的理念，認為科技的存在是為了創造更美好的消費者體驗，而產品本身應該是Life Style的延伸，堅持生活美學、時尚品味必須與硬體科技完美融合，這也讓arpha智慧家居全系列產品橫掃國際各大設計獎項，包含有設計奧斯卡獎之稱的紅點設計獎、金點設計獎與美國工業設計獎等，在一片比拼低價的氛圍中，arpha走了一條別人不敢走的路。