疫情後新形態隔音辦公空間，電話亭辦公室

疫情後，視訊會議的比例變高，為了有效和充分的管理空間和進行隔離，獨立隔音辦公空間的需求也逐步提高，鳴周科技智慧型電話亭辦公室恰恰能滿足隔音辦公的需求，能使收音更清晰、避免互相干擾、確保談話隱私。內建輪子具有移動性，彈性使用空間，且一個插座即能運作。

歡迎到鳴周科技的展位（智慧建築區 K108）體驗新型態辦公空間！

疫情後，大量的視訊會議產生，獨立隔音空間是現今辦公室裡不可或缺的公共設施。鳴周科技電話亭辦公室幫助企業實現多元混合辦公的空間使用配置，能更加靈活的更改辦公格局。

電話亭辦公室提供良好的專注環境，避免視訊會議互相干擾。吸音設計讓視訊會議的收音更清晰，隔音設計避免麥克風收到他人的聲音。降低噪音，提升專注度。搭配殺菌除臭機與自動通風系統，一人使用空間可以解放口罩，避免長時間佩戴口罩講話的不適感。在電話亭辦公室外殼加裝吸音白板，便是開放的公吿空間，一次實現私人與開放的空間設計。

與固定裝潢不同，電話亭辦公室加裝快速且方便，具有充分的彈性，可根據實際需求來調配空間，空間格局不會被固定的裝修綁定。尤其鳴周科技的電話亭的辦公室內建輪子，具移動性，可以輕鬆地移動到辦公室的不同角落。不需要複雜的牽線工程，電話亭辦公室只需要一個110V 的插座，就能夠完整的提供內建的燈光、通風、插座、USB 充電。搭配鳴周科技的 QR 門禁系統，還能夠進行會議室的預約以及排程管理。

後疫情時代，新型態的工作模式勢必會改變既有的辦公空間。鳴周科技電話亭辦公室能靈活的更改辦公空間，提高辦公專注度，進而提升團隊工作效率！

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