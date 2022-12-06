台積電赴美設廠 宇智打造智慧社區

台積電位於美國亞利桑那州的5奈米12吋晶圓廠Fab 21廠，將於美西時間12月6日舉辦首批機台設備到廠典禮，此晶圓廠完工投入營運後預計將為當地創造數千個工作機會。同時吸引大批產業鏈供應商進駐，帶動相關產業需求。供應鏈遷移帶動的商機，包含人口增加，衍生出生活、居住需求與商業消費等活動，使台積電所在的鳳凰城北部住宅需求大量提高。宇智顧問於2021年開始布局，規劃於鳳凰城北部打造智慧社區。

晶片是全球智慧產業的基礎，近年智慧產業因晶片大量生產而急速發展，現在年產值1,240億美元，預估2028年將會飆破3,500億美金。宇智顧問執行長吳志揚表示，台灣的晶圓與半導體產業擁有世界最先進的技術與產品，電子產業身為智慧城市設備的主要供應鏈，卻沒有可以實現智慧城市應用整合的PoB (Prove of Business) 場域。宇智攜手國際投資基金與美國當地資產管理基金合作規劃「Smartopia，智慧烏托邦」，希望打造未來智慧生活的未來社區。

宇智「智慧烏托邦」構想。圖/業者提供

「智慧烏托邦」位於Peoria地區，佔地144英畝，距離台積電新廠僅約15分鐘車程，離鳳凰城市區亦僅約40分鐘。規劃將建置完整5G專網與太陽能智慧電網，具備6大智慧永續功能包含微氣候調節、水資源永續利用、5G通訊技術、次世代智慧居家功能、清淨能源、淨零碳排，提高社區服務和滿足年輕世代對於智慧社區的需求。

宇智「智慧烏托邦」位於Peoria地區，距離台積電新廠約15分鐘車程，離鳳凰城市區約40分鐘。圖/業者提供

宇智顧問董事長徐小波指出，台灣廠商具有非常好的科技研發軟硬實力，期待能透過「智慧烏托邦」計畫，集結各領域業者，包含物聯網、智慧交通、電動車、智慧居家、太陽能光電等產業界共同參與，一同在鳳凰城打造出集結台灣科技特色的智慧城市示範場域，這是一連串長遠計劃的開頭，宇智將會複製鳳凰城成功的模式，帶領台灣產業打世界盃，在智慧城市產業拔得頭籌。