「大直恆琚」吸隱富低調入主：這是通膨前的大直價

受通膨因素影響，大直豪宅新案因土地取得、造價因素，屢追新高，同時中古豪宅則因為有A級地段的先佔優勢，受惠通膨跟著水漲船高。「大直地段自帶身價光環。」海悅廣告專案經理劉經甫指出，距「西華富邦」車行距離僅3分鐘的成屋豪宅案「大直恆琚」，近期陸續出現多組隱富型客人預約看屋，最新成交價格也將揭露。

據銷售現場透露， 「大直恆琚」 開出的迷人價位，超乎大直豪宅買家預期，驚艷認為是能創造增值的「通膨前的大直價」，同時也是收藏大直罕見的堤頂大道第一排樹海窗景、一層一戶純質110坪空中院落的最佳進場時機。

曾推出博愛特區豪宅「一品苑」、信義計劃三戶疊落別墅「U-House」的宏霖建設，在大直的成屋豪宅案「大直恆琚」，全棟十層樓高SRC建築，從搭配格柵留白的石材立面、大廳整片主視覺牆的岩石厚劈面，到各戶當層梯廳鋪面，都以超高規格的崗石細膩鑄鑿，連逃生梯都是實木扶梯加石材地板。業界評估，北市10層樓以內絕少建商敢花重本用SRC還全棟崗石的，尤其近兩年營建成本飆漲下，預售市場再難蓋出「大直恆琚」；就算有，每坪單價至少160萬起跳。也因此，這波這波大直買盤很多都是看完預售回頭找成屋，看上的就是成屋豪宅市場「去泡沫、見實力、未來跟著通膨增值」的價值。

大直屋齡20年的華廈去年以每坪142.6萬的成交價登價格，直逼屋齡7年有40戶成交單價破200萬、最高的每坪290.6萬的「西華富邦」低樓層價格。美麗華商圈豪辦「CBD時代廣場」也曾創單坪128萬高價，新成屋案則開價150萬元起，車程相隔3分鐘的基湖路與堤頂大道形成的豪宅街廓裡，屋齡15至20年的案子在仲介網站上平均每坪掛售價格都在110萬元至130萬間，最高還出現單價150萬元的案子，對比下，更彰顯「大直恆琚」的置產價值優勢。

堤頂大道首排成屋豪宅「大直恆琚」，標榜「一層一戶」堤頂大道樹海窗景，開出迷人價位，吸引富豪在通膨下，撇預售市場轉而收藏地段絕版的成屋產品。

由建築大師郭旭原，誠品行旅空間美學推手黃惠美攜手設計的「大直恆琚」，9戶均質110坪的空中院落各自擁有錯層設計的跳島露台，再配置滴灌系統的1米深樹穴植樹蒔花，與屋外堤頂大道40米寬的行道樹海內外相映出城是私人森林景緻視野，社區私藏寬闊的水幕綠意後苑，建商更提供20年結構保固及2年設備保固。低調沉穩的氣質，吸引內科企業主、退休自營商，和嚮往大直水岸綠地、米其林美食，又同時想擁有快速連結信義計畫區、松山機場、內科事業需求的隱富型豪宅買家。