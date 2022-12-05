面水湳公園雙綠帶 元鈞千坪基地「坐忘山」大吉開工

台灣第四大公園「中央公園」周遭重大建設陸續完工後，帶入低建蔽、高綠覆的新生活風，品牌建商搶進十四期重畫區，元鈞建設總經理王如忠表示，這是一個不會寂寞的重畫區。該公司新案「坐忘山」基地1,444坪，由豪宅御用建築師張德昌規劃57-64坪均質三房，買方為醫生、上市櫃企業主，銷售超過七成，日前已順利開工。

台中過往豪宅以門牌、建材、地段為重，但新時代的豪宅指標卻以溫暖與綠意為主，象徵社會新一波的審美觀更傾向人文層面。「坐忘山」基地千坪，為地上 22 樓、地下 3 樓的大樓建築，共 84 戶，戶戶三面採光，且面向公園，擁有百米視野，是該案最令人印象深刻之處。

王如忠透露，當日已看好另一塊地，正要開車返家，經過「坐忘山」基地時，發現附近有超過五百名民眾正在運動，且看來多是家庭成員，他除開心融入加入，也馬上改變心意，決意標下這塊基地，「因為我比較晚參與，所以土地價格必須開得比較高。」

也因「坐忘山」基地條件優越，元鈞建設特邀七期豪宅一哥專用建築師張德昌操刀設計，張德昌出身美術世家，每件建築作品都具有代表性，但極少與業界往來；海悅廣告主委宋子顥表示，此次除醫生、家族二代置產、上市櫃企業主，也有買方因張德昌慕名「收藏」。

台中 14 期重畫區日前出現打卡熱點，原來是元鈞建設「坐忘山」基地，為其創造不少聲量。圖/業者提供

該案外觀設計富有線條韻律感，低調隱含貴氣，特殊的複層式露台為各戶打造近景景觀；室內格局與動線配置實用性高，視野開闊，陽光延伸進室內，造就無可取代的稀缺優勢。公設包括自然系花園、清新水池，後院則有25公尺長的露天泳池，並設計有草坡，相當符合核心家庭的生活方式。

「坐忘山」總銷30億，今年3月公開後，每週皆有成交，目前銷售已過七成，預計年前可達八成。宋子顥表示，該案位置具優勢，鄰近成熟商圈，買方除自住或做為對抗通膨的利器，也有許多企業主表明要作為「傳世宅」，讓下一代成為台中第二大都市發展的見證者，該案預計 2027 年左右交屋。