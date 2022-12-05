向上路、市政路延伸，台中嶺東躋身新興蛋黃區

2010年特三號(即向上路)全線通車後，將台中市區因74號道路所切割成兩側的區域做都市縫合，加上精密機械科技園區的設立帶動區域發展，大幅縮短台中市區通往嶺東區域的交通時間，並加速嶺東區域的就業機會及經濟成長。

從2010年以來許多知名建商如理和、惠宇、精銳、順天、豐邑等皆在嶺東區域推出建案，多項利多發酵也帶動房價不斷上漲。各建商除了看好有雄厚產業基石作為後盾外，嶺東科大及正在興建中的中科大南屯校區亦有成熟的大學城商圈；永春東路、嶺東路、忠勇路、向上路等餐飲店家林立，採買便利可滿足日常所需，完善的機能吸引自住及置產的客戶，作為買房的黃金定律。

中市市政路延伸第一標工程9月動工。(資料來源:台中市政府)

另一方面， 預計2024年底完工的「市政路延伸開闢工程」已於今年9月開工，因其連結七期、精密機械科技園區、台中工業區及中部科學園區，讓台中嶺東從蛋白區躍升為蛋黃區。市政路延伸更將西部科技走廊、七期新市政中心、嶺東區域、單元二及烏日高鐵連結為車程十分鐘內的新興生活圈，對台中市發展至關重要，通車後將可改善台中市城區東西向的交通，並緩解向上路、朝馬路、五權西路與鄰近道路的車潮。

未來嶺東區域與市政路的快速連接，可望將大肚山產業聚落與市政中心更加緊密結合。而市政路近年吸引不少民間商業投資目光，如台中銀行總部大樓結構體工程已至頂樓；在商場百貨部分，誠品百貨已經公告明年進駐市政路與惠來路口大樓，而豐邑旗下的「FUNLIFE豐生活購物中心」兩座新商場也隨之而至。外傳萬豪集團體系內最頂級的JW萬豪酒店也將出現在市政路台中銀行總部大樓。

大立光一口氣在台中工業區內投資興建三廠房。

過去十年，台中基礎建設及產業發展快速，如中部科學園區原本就擁有領先全球的科技產業聚落，加上近幾年台商回流，國內外大型企業陸續進駐台中，包括台積電等半導體產業也相繼落腳，提出擴廠計畫；此外，在七期商業圈的軟體開發、資訊科技等新型態產業發展，也都帶動台中經濟產值往上攀升。

訪問理和建設特助許元誌提到，理和建設於2008年起便在向上路依序推出原風景、晴耕雨讀、時光嶼三個個案，日前公司剛推出向上路上第四個作品「敘山行路」，基地位於向上路及精科路口，基地面積1416坪，建築規劃地上14F的地下3F，社區總戶數159戶，格局規劃2~4房，坪數30、40、50坪左右。

理和 敘山行路

基地位址：向上路與精科路口

坪數：30、40、50坪

接待會所：ZERO SPACE孵空間(臺灣大道三段308號)

洽詢專線：04-27069966

官方網站：https://lihi2.cc/2fsHm