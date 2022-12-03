頂埔升級雙捷大站 精品輕奢宅【耀承一品】成熱門首選

近年新北市積極推動「三環六線」提升交通路網，包括計畫將於2023年底完工的捷運三鶯線，起點頂埔站作為首站，不只早已串聯含金量最高的板南線，如今周邊更隨科技園區帶動新興重劃發展，吸引眼光敏銳的購屋族爭相移居，其中【耀承一品】全面具備捷運、國道等強勢動能，同時建築對味矽谷精英客群，導入國際頂尖家居設備，創造區域中獨特價值與特色，成為置產頂埔站的搶眼焦點。

1高1快 2捷，強勢坐擁動能利多

【耀承一品】地段鄰近捷運頂埔站300米，輕鬆散步的距離即可到站，當前隨著列車一線穿梭板橋、西門、信義等商業聚落，未來也能隨三鶯線往返文化觀光盛地，享受多樣的生活模式與房市保值利多；同時自基地驅車出門，開車族只需約５分鐘即可串聯國道三號與台65線快速道，不僅可沿高速公路，輕鬆抵達國門機場、內湖科技園區與南港軟體園區，亦可轉側橫越板橋、新莊，延伸進五股與泰山等地，整體交通路網全然掌握雙北版圖，實現高效率通勤之餘，現階段房價對比板南線各站更是相對親民。

德日精品建材，輕奢品味限量53席

除了關鍵交通實力可觀，【耀承一品】內外條件珍稀優越，建築坐落大安圳第一排，咫尺公園綠地與大暖坑登山步道，領人就近享受大自然休閒風光，就近散步可達中央路大道商圈與頂埔國中小，日常採購和文教資源唾手可得。產品規劃地上11層、地下３層、總戶數53戶、齊質單層5併雙電梯，外觀基座採用高級崗石打造，貼心預留全區充電車位線槽，更下重本導入維夫拉克人臉辨識門鎖、TOTO頂級衛浴、SAKURA整體廚房、德國太格木地板與德國BWT淨水系統等世界精品建材，結合高坪效格局與優質採光棟距，讓整體無論社區或住家的品質皆超乎一般，宛如一座矽谷逸品，具備十足的自住與置產價值。接待會館：新北市土城區中央路四段26號， 禮賓專線： 02-2268-0111。