買得起的正三房「德鄉敦苑」 10日辦感恩抽獎盛宴

近年蘆竹市區的新案能屢創高價，供給稀缺是一大因素，根據內政部於7月初發布的空屋統計，在去年下半年，蘆竹是桃園市唯一空屋率小於6%地區。所謂交通改變購屋地圖，大竹新案「德鄉敦苑」近鄰南崁台茂商圈，與高鐵青埔也在十分鐘內的距離，未來還有輕軌青埔線直達，為感謝客戶支持與肯定，將於12月10日週六下午二點於接待中心，舉辦已購客暨賞屋客抽獎活動，歡迎大家共襄盛舉。

「德鄉敦苑」 出門三分鐘即上國道，南來北往暢遊北台灣各都會區。出國也只要約十五分鐘即達國際機場，得天獨厚的立地優勢，個案一公開，贏得各界熱烈迴響，磁吸大桃園年輕家庭青睞，漂亮二房超值熱賣，限量席次值得把握。

「德鄉敦苑」寬敞舒適的閱覽區。圖╱業者提供

佳邦營造事業機構、德鄉建設董事長呂長安，多年來專注建築並熱心公益，為了挺青年成家，推出「結構工程0付款」方案，只要輕鬆自備，就可以「南崁二房價」升級36坪正三房，在大桃園房價一片漲聲中，被譽為「買得起的豪宅三房」，首換家庭可以換新換好，首購族也可以輕鬆一屋到位，二房預算升級住正三房。

「德鄉敦苑」致力打造全齡生活空間、營造幸福版圖，單層四戶、戶戶邊間，每戶客廳、廚房、臥室及衛浴空間皆有獨立採光通風，正三房格局擁有稀有雙陽台設計，雙健康衛浴都擁有自然採光通風。另外建材設備也全面升級，包括採用健康防潮、節能的「珪藻石膏磚」隔間建材、美國百年品牌KARAT衛浴等，80X80cm進口地磚、電動曬衣架、櫻花精品廚藝、力霸氣密窗等設備精品全到位。

「德鄉敦苑」烘培室。圖╱業者提供

「德鄉敦苑」以雙子星建築地標，首購價格豪宅規格，一樓規劃迎賓迴車廊道，350坪四季中庭花園，全齡公設超豐富，挑高迎賓大廳、飯店式接待櫃檯、夏普負離子防疫電梯、親子童遊室、綠光健身房、媽媽才藝教室及會客交誼廳，更超前部署能源管理系統（EMS）電動車位，以「創新地標」成為引領大竹起飛，改變住宅生態的指標個案。接待會館地址：桃園市蘆竹區大興路63號旁，貴賓專線：03-313-3333。