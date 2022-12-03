台中市捷運單月運量已達81萬人次 捷運新商圈成形

文心大慶雙捷站人流穩定成長，推升13期及南區生活圈為 台中最強生活版圖，房價後勢看漲

台中捷運自通車以來，流量便穩定快速成長，運行路線巧妙地與台灣大道等東西向道路交叉，形成便捷路網。隨著捷運人流大幅增加，也促使沿線許多新商圈形成，有效擴展大都會生活圈。此外，由台中捷運公司公布運量顯示台中市捷運9月份運量已達81萬人次，高鐵台中站月流量竟達31.1萬人，可見捷運連結高鐵成為趨勢，也讓接近高鐵站的文心大慶站，人流量漲勢驚人。

圖/截圖自中捷公司網站

台中市資訊網統計，台中捷運「文心大慶站」有紅線、綠線雙捷交會，目前每月進出人次來到驚人的24萬人次，僅4站8分鐘車程直通高鐵站是其重要優勢。加上正面對13期，連結八期、南區、公益商圈，形成的繁榮新生活圈，與周邊優質區塊效益加乘，將讓台中南區市容建設、生活圈完全大進化。巨大客流量形成的新商圈效益，也連帶周邊購屋需求迅速成長，讓人無法忽視這個優質的站點。

文心大慶雙捷站進出合計月運量：

月份 合計／人次 ９月份 242,555 ８月份 233,727 ７月份 206,294 ６月份 159,980

文心大慶站雙捷運交會 南台中主要幹道交匯、平面交通路網發達

樞紐地段機能成熟 直通高鐵站，1日生活圈更便利

文心大慶站為台中少數「雙捷運交匯」且「機能成熟」的捷運站區，捷運綠線與台鐵紅線交匯，無需出站便可轉乘台鐵與捷運，讓雙鐵共構的文心大慶站便利性大增，也吸引越來越多民眾搭乘，旅運量節節飆漲。至2022年9月文心、大慶雙捷站月運量已達到24.2萬人，總運量已居台中市台鐵站第2名，十分驚人。

2022年9月份台鐵台中各站進出平均旅運量：

排名 站名 人次 1 台中站 1,277,882 2 大慶站 136,705 3 太原站 108,040 4 松竹站 96,865 5 五權站 79,137

資料來源：政府資料開放平台

文心大慶站15分鐘聯結台中各重要區塊、商圈、交通優勢條件，成為購屋族群注目焦點

圖/南區指標大樓預售新案X-City提供

從文心大慶站出發搭乘捷運綠線，僅10分鐘車程便能快速銜接台中七期市政中心，搭乘台鐵紅線往北則串連豐原、往南至彰化地區，儼然成為中部重要的交通動脈樞紐。大慶站附近平面道路網亦十分發達，雙國道、74號道，文心路、忠明南路、復興路、建國北路銜接的完善道路系統，無論短途或長途交通都輕鬆便捷。

此外，從文心大慶站僅4站8分鐘車程便可直通台中高鐵站。隨著常出差外派、南北往來工作的「高鐵族」已成為捷運重要客群，大慶站身為距離高鐵最近的大站，目前每月由台中捷運轉乘高鐵的人次也來到驚人的31萬人次以上，種種數據顯示，現今民眾對軌道通行的依賴比重，節節上升，捷運站附近的商圈正迅速成型，吸引龐大民眾在捷運站旁置產。

文心、大慶新商圈形成，預期帶動13期重劃區急速發展

精華市中心區無縫銜接 新生活圈成型帶動南台中住屋需求

文心大慶站周邊機能佳，一直被視為「台中最適住生活圈」之一。鄰近有明星學區樹義國小、台中高工、也有中山醫學大學與中興大學等高等學府。自文心大慶站開車十分鐘，便能抵達人文氣息濃厚的國圖館、國美館藝文特區，教育資源豐富。此外，文心大慶站對面即是中山醫學院區，南邊並有烏日澄清醫院座落，醫療資源完整便利。

休閒娛樂方面，除了腹地廣大的樹德公園可供居民活動，鐵路高架化後，大慶原本的舊鐵道也開發成綠空廊道，沿途綠意盎然的公園、羽球場、自行車道等，成為民眾假日休閒娛樂好去處，也吸引許多路跑愛好者前往。

隨著台中重劃區陸續開發完成，與交通軌道發展結合，各成熟區段延伸合併為大生活圈，緊密連結。待十三期重劃區開發完成，文心大慶站將無縫聯結八期完善成熟建設，並結合西區公益路、南屯等跨區生活機能，讓早已相當成熟的南區生活圈更上一層樓。民眾並可通過平面道路網與大眾運輸，輕鬆縱享台中東西南北資源與建設，達成大台中1日生活圈。

文心大慶軌道經濟強 未來13期重劃區帶動周邊區塊補漲空間

房價基期低未來漲勢驚人 未來幾年內最看好居住首選

文心大慶站周邊房價基期較低，卻能立即享受台中最適住生活圈成熟機能，目前南區除了房價基期低外，也因正在開發的13期重劃區，專家預測未來房價至少6字頭起跳，連帶周邊房價都有漲幅效應。

升值潛力與生活機能，也讓自住與置產客群，都極看好文心大慶軌道經濟帶來的長遠利多。指標推案包括復興北路「昌佑雲之境」，東興路一段「泓瑞恆昕」，國圖館附近「惠宇國圖館」、「富宇上和苑」與即將推出的元城復興路案等，主要客群除了白領階層外，也包含許多高鐵通勤菁英，因而無論是規模、內部質感、公設與周邊環境氛圍，都格外用心，也是重視生活品質購屋者的不二之選。

台中市十三期重劃區周邊預售新案一覽表：

鄰近區塊 建案名稱 戶數 坪數 產品 成交價 南區 昌祐雲之境 293戶 34~50坪 3~4房 43~46.4萬/坪 南區 泓瑞恆昕 175戶 23~40坪 2~3房 46.4 ~48.8萬/坪 南區 富宇上和苑 254戶 38~45坪 3~4房 45.6~49.9萬/坪 西區 鉅陞鉅森匯 122戶 21~45坪 2~3房 50~63.9萬/坪 西區 碧根迎白 105戶 28~42坪 2~3房 52.4~61.4萬/坪 八期 坤悅君睿 98戶 45~58坪 3~4房 57~59.9萬/坪

資料來源:111年實價登錄