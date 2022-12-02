新埔生活圈 雙捷運樞紐 釋出少需求大 價格居高不下

成熟的生活機能、便利的交通，是市中心住宅的最大優勢，也是許多人寧願忍受市中心老舊公寓，也不願意搬到外圍新大樓的主因之一。板橋新埔生活圈，擁有捷運板南線新埔站、環狀線新埔民生站的便利交通，加上優質學區、公園綠地，以及搭配完整生活機能、發展成熟的商圈，一直是許多購屋客心中的首選區段。

新埔生活圈發展早，區域機能成熟，加上捷運板南線、環狀線的便利性，相較於新興重劃區，一直以來受到許多區域在地客的青睞。「住在老公寓，不是沒能力買新大樓，是離不開市區便利的機能和交通。」專家分析，「新埔生活圈地處板橋正中心，可開發素地稀少，加上都更不易，相較於新興重劃區，擁有雙捷運、優質學區及完整生活條件，新案價格8字頭起跳已經是基本行情。」

釋出少、需求大，自然造就市中心住宅價格居高不下。新埔近年推案量雖然沒有江翠北側重劃區多，但是因為商圈成熟、交通便利等地段優勢，始終是許多在地客心中的首選。交通上，除了雙捷運交匯的優勢，主要幹道上也有通達大台北各地、班次密集的眾多公車路線可以選擇。開車上台64線快速道路，可接國道一號高速公路、國道三號高速公路、西濱快速道路，南來北往更是非常便利。

板橋正核心 人文學府 城市綠洲 滿足優質生活

交通的便利性完全不輸新板特區，發展成熟的生活機能，更穩固了新埔的房價。文化路、民生路銀行、商店林立，加上優質的莒光國小、中山國中學區，以及圍繞四周的公園綠地，都成為區域房價居高不下的原因。

可用建地不多，都更整合不易，與新板特區僅差一站，卻與新板特區共享百貨商圈、行政機能。專家表示，近年推出的「 三輝玳門」、「皇翔來青」每坪成交單價上看90萬。「市區新案少，中古屋價格也維持在高檔。屋齡已經超過10年的捷運新埔站共構宅「新巨蛋」，不但超越許多新建案站上8字頭，甚至一度出現逼近9字頭的成交價。足以證明購屋客對新埔生活圈的渴望。」

「佳元植」鄰近捷運新埔站，雙捷板南線及環狀線交匯，一站新板特區、一線信義計畫區。

北市品牌佳元建設傾注實力 首度跨足板橋推案『佳元植』

以精緻質感建築為核心的品牌建商佳元建設機構，跨足新北的第一案，正位在新埔生活圈中心區段。基地鄰近板南線新埔站及環狀線新埔民生站，周邊學區及各項機能完整。作為佳元品牌在新北第一案，特聘信義區豪宅建築師陳克聚操刀、公設聘請德國iF設計獎董紀威設計師規劃，在優質學區的人文學府、公園環繞的城市綠洲，一站新板特區、一線信義計畫區的中心點上，規劃23~48坪，樓高22層地標建築。

新埔生活圈房價持續向上，除了新北第一環的優質地段條件，需求始終大於供給更是主要原因。專家表示，除了在地區域客，不少外地客來板橋，在看完江翠重劃區後，想要更好的生活機能，都會選擇新埔生活圈。「 市中心都更不易，上次有都更案已經是6年前，在土地和工料齊漲的狀況下，未來區域價格突破9字頭，已經是指日可待。」