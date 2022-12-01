熙鼎建設與華熊建設 台日強強聯手

國際知名食品公司高坑集團關係企業「熙鼎建設」；百年熊谷組華熊營造在台灣成立第一間「華熊建設」。兩大國際企業相互吸引，共同攜手合作打造「熙鼎九簷」敬獻台北城南博愛特區，於日前舉行簽約儀式。

在日本已有超越百年歷史的熊谷組建設公司，在台灣向來都是以「華熊營造」的角色與各方合作：包括台北101、陶朱隱園、吾彊、一品苑⋯⋯等都是赫赫有名的建築實績作品。但此次華熊為打造日系建築更完整的建築血統，2020年便由「華熊營造」榮譽董事長稻豊彦(右一)籌組「華熊建設」，於今日專職於董事長，「華熊營造」則改由新屋忠彦擔任董事長(左一)，以務求日系精工建築的履歷更加落實。

熙鼎建設來自金門高坑集團，在金門是相當知名的建設公司，近年來日漸茁壯，積極應聘產業界的菁英，累積更完備實力。今年於近大安森林公園購入全新大樓作為台灣的企業總部，深根之心，日月可鑑。熙鼎建設總經理陳忠祥表示:熙鼎在台灣一步步邁出穩健步伐，期待成為消費者，對於建築想像，最值信賴的未來品牌。

熙鼎「九簷」一案位於，準博愛特區，萬坪有氧臺北植物園伸手可及，總統官邸為鄰及孫璿故居相倚。看準「絕對稀有」地理環境，正是促成台日建設公司一同攜手合作的主要原因。此外，能與華熊建設合作實屬難得，舉凡公司的背景、財務狀況、人員組織及公司理念等，都會再三確認，才有合作可能，未來雙方會繼續秉持著”策略合作夥伴”的共識。

相鄰的自然瑰寶是「台北植物園」，彷彿一塊礦玉，萬年養蘊。佔地8.2公頃，隸屬於行政院農業委員會林業試驗所，是一個備有完整植物蒐集紀錄文件，並進行科學研究、保育、展示及教育的場所。以往昔的時空背景看來，它不只是一般的公園，更像私人皇林一般的高貴，如此地理身世，而今成為熙鼎「九簷」最顯珍稀的自然資源，得天獨厚之勢，可見一斑。在學區部分，國語實小、建國中學、南海學園、北市教育大學。國家音樂廳、國家戲劇院、自由廣場近在咫尺。

身據城南，它雖不是最喧嘩的都心，卻是謀國安邦的最初之莘。南海路上，一邊是建國中學，一邊是南海學園，內有新建圖書館、藝術館、科學館、博物館、廣播電台等設施。為政府遷台後首批興建的公共建築群，園區內匯集了許多文教設施，高密度的人生養育，自是一等一的水平。

本案企劃發想來自「集瓊藻」。「集瓊藻」是意指乾隆皇帝所藏一件多寶格的名稱，意指蒐羅眾多珍貴美好的物品。我們以此作為企劃論述的核心象徴，寓意未來入主九簷的每一位主人都是各方至霸，在社會各界都極具名望，同時身懷不凡之姿的士林俊彥。

投資興建方有百年熊谷組建築血脈相連的「華熊建設」，營造商則為「華熊營造」，為了厚植本案在諸多細節的用心，更大力網羅，前全坤建設開發總經理廖學新、知名建築師-許華山、王山頌、以及蕨知苑國際雕塑藝術家楊柏林⋯⋯等各界菁英共襄盛舉，一同鑄就這座建築界的多寶格，在文化風華的豐培之下，創新建築欣格。

展望未來，熙鼎建設總經理陳忠祥表示，目前已在吉林路規劃都更會館，至於「未來藍圖規劃中」，近期目標以尋找台北市精華區的小基地，創造優質建築藝術作品，中長期目標則是以提供優質建築為綱領，投入大台北都會區老舊社區，展開都市更新工作，期許以「熙鼎之欣」為建築業注入一股活力清新。

舉凡公司的背景、財務狀況、人員組織及公司理念等，都會再三確認，才有合作可能，未來我們雙方會繼續秉持著”策略合作夥伴”的共識。