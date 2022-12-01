商辦市場夯 租不如買 「欣翰士林官邸」僅限5席

受疫情影響，世界級通膨爆炸性來臨。台商因此影響紛紛將產業與資金轉移回台，內外資企業的資金技術大舉回流而有擴產及設立總部需求，為了讓資金不縮水，「租不如買」的置產需求更讓商辦市場搶購熱潮不斷。

「欣翰士林官邸」全國唯一與101齊名 抗七級強震企業總部

企業在疫情之後對總部設點要求除了有增值性的無價地段外，轉而考量低密度、高隱私與獨特性；因此紛紛捨信義區轉而尋找能夠彰顯獨特性的商辦。而「欣翰士林官邸」不僅擁有企業主最嚮往的帝王風水，更座擁九公頃官邸公園綠意。全棟建築採SS鋼骨結構及CFT工法，抗震係數由0.24G提升至0.408G，係數強化170%可抗七級強震，是目前國內唯一與101大樓齊名可抗七級強震的商辦建築。2F以上室內採大跨距無樑柱設計，為減少音量傳導部分更規劃厚達35cm中空樓板，「欣翰士林官邸」企業總部坪數規劃131-450坪，正臨中山北路120米氣勢大面寬是企業總部旗艦首選。

「欣翰士林官邸」居中山北路官道、可抗七級強震商辦 。圖/欣翰建設提供

士林位居北市科技軸線 北士科及台北藝術中心 展現城市新樣貌

「欣翰士林官邸」位居北市科技軸線，其中北投士林科技園區以「智慧健康產業」與「數位技術服務」為發展主軸，未來更具備發展智慧醫療產業潛力，加上台北藝術中心的啟用，將來有更多的藝術文化及商業聚集於此。個案地點至士林捷運站步行僅約5分鐘，不論是連接松山機場或國道高速公路都相當便利。

台北藝術中心及北士科 讓士林發展更具前瞻性 。圖/欣翰建設提供

租不如買 「欣翰士林官邸」置富專案僅限5席機會

物價節節高漲，具高租金高收益及穩定性的商辦產品，已成為企業置產最佳標的。士林官邸特區「欣翰士林官邸」業者表示，目前台商回流、大型企業回台設置企業總部比例更高於以往，在市場需求量大增的情況下，使得商辦租金節節高漲，各企業在成本考量下，逐漸「以買代租」，將租金轉為自有資產的貸款，也讓商辦房貸比租金更划算，不但可重新規劃企業資產配置，同時擁有未來商辦補漲增值效益，讓企業雙重獲利。業者表示為讓優質的菁英企業能夠更靈活運用企業資金，特別提撥5席尊榮名額，規劃優惠方案，以更靈活的資金運用方式讓優良企業主能順利入主「欣翰士林官邸」國際級企業總部，珍稀席次限量珍藏，請把握絕版良機。

預約專線：(02)2883 0516

接待地址：台北市士林區中山北路五段532號

官方網站：https://shsr.jays99.com/