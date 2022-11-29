戴德梁行受託標售高雄亞灣區2,410坪特貿七土地

戴德梁行受託辦理公開標售-高雄亞洲新灣區2,410坪特貿七土地！輕軌站/夢時代購物中心旁，稀有所有權土地釋出，入主亞洲新灣區打造傳世企業總部唯一機會！

高雄亞洲新灣區為目前高雄發展的重心，其地理位置相當優異，北側為高雄市中心三多商圈，南邊鄰近小港機場，西側為高雄港。園區內重大建設林立，高雄軟體科技園區、高雄展覽館、高雄市立圖書總館、海洋文化及流行音樂中心、總圖二期、港埠旅運中心等皆已陸續完工，加上捷運、輕軌、高速公路等交通網絡建構已臻完善，未來高雄市政府更將在此處啟動「亞灣2.0」計畫，與中央合作，將亞洲新灣區升級為企業集團旗艦中心聚落。

日前台積電已宣布高雄廠正式動工建廠，帶動整個科技產業鏈，加上高雄市政府積極在亞洲新灣區推動5GAIoT，吸引微軟、Cisco、亞馬遜跟國內電信業者等近140家國內外大型廠商進駐，產業升級帶來大量商機，高雄商辦需求快速轉強，壽險業也積極搶進高雄，眾多大型企業總部皆選擇布局在亞洲新灣區周邊，其中最重大的商業投資該屬「特貿三5GAIoT園區」開發案，此案創下全台公辦都更，民間最大投資規模776億元，預估將創造約10至15萬坪空間及至少4,000個就業機會，加上亞洲新灣區內還有高雄軟體科技園區二期，205兵工廠等開發案，未來將朝智慧科技新城方向規劃，屆時高雄商用不動產將進入百花齊放的榮景。

亞洲新灣區地主多為大型傳產或國營事業，土地活化方式多以招租或設定地上權方式進行，此次戴德梁行受託辦理公開標售作業的高雄市前鎮區經貿段三小段2,410坪特貿七土地，為區域內稀有所有權土地釋出。基地東側臨50米成功二路，臨路面寬約100米，土地方正產權單一，容積率490%，且位於高雄市實施環狀輕軌增額容積30%地區。基地正前方為輕軌夢時代站，可快速串聯高雄軟體科技園區、高雄展覽館、駁二特區、捷運凱旋站、高雄中正金融商圈…等，旁邊即為營業額破百億的夢時代購物中心及正在興建中的夢時代二期，加上周邊眾多餐廳、量販及購物商場，交通方便且生活機能佳，相當適合規劃為企業總部、國際星級旅館、百貨商場等商業使用，未來搭配高品質的施工設計，絕對能成為企業總部氣勢磅礡的地標建築，為有實力的大型建商、企業集團與壽險絕對不能錯過的絕佳標的。

本案自公告標售後備受市場關注，吸引大量自用型及投資型買方積極評估，開標日期為2022年12月27日，詳細資訊請洽戴德梁行02-87883288。