瑞司照明新未來Live More with Less.

一直以來，引領台灣照明時尚產業路線的瑞司照明—REXLiTE，以基於台灣設計、台灣製造、台灣資源為核心理念，創造了一系列傑出品質的照明燈具，不只有在可看到的零組件上努力，對於做出的成品，也極為注重能源使用的效率，以及增強產品可靠度以減少對客戶的不便，這些成果在這十幾年來，在照明及設計業界都是有目共睹的成績。

關於照明燈具所需要的技術特性及要求，對瑞司照明—REXLiTE來說，都已成為基本的要求，所有的產品規格都是以最高標準設計製造，就跟人體內的基因一樣，已經內化在身體裡面，所以在我們的文件裡，已不太強調光線的技術數字，轉而強調的是照明對人體情緒、思維、行為、安全等的影響，我們覺得這是在LED燈具已經進入成熟期時，所有照明燈具品牌都要有的思維，光是談照明技術規格已經不符合現代生活對照明燈具的基本要求了。

所以，瑞司照明已經領先投入了五年左右，全力研發新一代的智慧照明系統，我們要讓照明不只是讓空間亮起來而已，還要讓照明與前面提到的對人體行為及安全引導有實際可行的連結，並加以商品化的實現。

我們今天已經做到了！在十二月的全國建築建材展中，將會正式發表新一代的智慧照明及電源監控系統，包括：

1.智慧照明系統

2.環境監測及氣象資料庫系統

3.智慧電能監控系統

4.視覺化門鈴系統

不只是照明，只要是可以提供控制方式的電器設備，以及每個家庭裡都有的用電迴路，都可以加以遠端監視及控制，以及進行時序化的設定，對應環境變化產生相對應的智慧控制，可說是完成了智慧家庭所需的所有必要機能，而且還能與其他品牌的中央控制系統共同運作，完全呈現了智慧系統應有的機能性。

REXLiTE提倡極簡生活，讓燈控開關與空間呈現一致的風格。圖/業者提供

當然，瑞司照明作為觀境設計底下的一個品牌，目標絕對不只於此，對於環境的愛護，除了前面所說的在地關懷之外，對碳排放或是氣候變遷的議題我們一直保持關注，所以我們完成了公司內部的碳盤查，並開始計算產品的碳足跡，雖然政府對這部分並未有足夠的規範可供依循，但是我們仍然盡我們所能地進行產品碳足跡的計算，且預計明年度會完成所有產品的計算，從而了解自己對氣候變遷的議題上能做些什麼，觀境設計做這些事並不是出於歐盟即將推出的碳稅，而是觀境設計對於氣候變遷這件事的憂心，以及想對氣候變遷的結果能夠盡自己有限力量來付出的積極意志。

除了氣候議題之外，對於公司治理，我們也正在整理聯合國提出的 “ESG” 三項企業評量標準，並將此評量應用於公司的政策，除了促進企業永續經營之外，也能替社會、環境與經濟帶來正面效益，並讓公司有效實現企業社會責任，在這項任務中，我們正在擬定公司有關ESG政策的路線圖，以讓往後公司長期的治理及成長有所依循，並時時提出對於路線圖的檢討，以適時的因應社會及環境的變化。

今年，觀境設計提出的新思維：Live More with Less. 就是因應環境遭受破壞之下所思考的長期策略，雖然我們不能停止人們對生活的更多需求，但是我們可以在此需求下，提供更好的解決方法，並且可以減少對地球及人類文化產生的各種影響，包括碳排放、廢棄物問題、產品再生問題，以及社區與員工等的社會議題等，期待大家一起朝這個方向前進。