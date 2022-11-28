台中科博館特區　磐鈺再造垂直陽光綠洲

磐鈺營建機構以攜手新加坡WOHA團隊打造著名地標案「磐鈺雲華」，一舉威震地產界，至今依然在建築領域扮演先行者角色，今年第四季在稀有的植物園旁角地，推出指標新案「草間漫漫」，純住綠洲擁有多面採光、垂直跳島，兼具機能、永續、科技、健康，前瞻性十足的規劃，再度驚艷市場。

過去兩年房市景氣大好，然具備適居性、理想性的住宅並不多見，磐鈺營建機構本著深厚的營造基底，在名號打響後依舊穩紮穩打推案，攜手著名建築師，分別在烏日、南區打造城市綠洲，皆受到粉絲熱烈捧場，近期在北區科博館特區推出「草間漫漫」，飽含光與綠的鮮明風格，使人耳目一新。從北區中正公園起，沿著育德園道、科博館植物園、草悟道、至美術園道，這5公里L型綠軸線是台中是文化、潮流、藝術的中心，非常多的年輕人、藝術家聚集於此。業者指出，磐鈺新案的基地，恰好位於綠毯核心，雙園道的草悟生活，融合多元世代的共居場域，透過緩步之間享受豐富的人文風景，「草悟之間、漫漫散策」也因此成為案名的緣由。

建案位於草悟道精華綠毯核心。圖/業者提供

「草間漫漫」由張景堯建築師操刀，以人為本、簡單不單調、豐富不複雜的理念貫徹建築規劃，41戶純住宅竟有多達11種格局，標準層有跳島大露台，高樓層漸退為3併、2併，部分戶型陽台大膽轉向45度，面對植物園景觀，視野最佳的頂樓則設置觀景亭，新穎設計不落窠臼。立面則採用大量玻璃窗引景入室，能開窗的面幾乎都不放過，標準戶的陽台就寬達4.2米以上，搭配落地大窗，部分視野戶的開窗面甚至達6.6米，房間皆採低檯度景觀窗，充分採光同時讓室內洋溢綠景，住家公領域尤其寬敞，大2房、大3房搭配3.3~3.5米的樓高，猶如豪宅般大器。

植物園、科博館鄰近此建案，散步即可抵達。圖/業者提供

硬體充分到位，軟體面更是磐鈺強項，全案取得銀級智慧建築候選證書，頂級規格建材訴求居住健康、環境永續。業者指出，磐鈺極少數每個建案都榮獲設計、或施工品質金獎的公司，儘管此案規模不算大，但依然會延續高規格售後服務，立足頂級市場同時，更創造人與環境的共好。