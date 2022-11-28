世界名家頂級品味 渡假宅現身台中

近幾年年輕一輩的族群已經躍居頂尖置產客的要角，對品味、美感也更為挑剔，向來鎖定核心地段的潤隆建設，破天荒網羅全球知名的酒店設計家PIA Interior合作，在台中捷運雙鐵共構站，打造猶如五星級渡假酒店般的「VVS1」，時尚外觀搭配頂級品味，讓年輕菁英為之驚艷。

潤隆建設向來走在市場尖端，引領建築潮流，近幾年因應消費客層轉變，集團領導層為接軌國際，積極走訪世界各國考察頂級酒店、商業空間，近期在萬豪酒店集團的引薦下，獲得與國際設計大獎常勝軍PIA Interior合作的難得機會，也為國內帶來全新的建築視野。豪華高雅、卻又輕鬆休閒的生活品味，是全球消費的新趨勢，PIA Interior就是公認打造此種風格的頂尖名家，如：泰國喀比悅榕莊酒店、華欣Air Space餐廳、香港K11 MUSEA的貴賓俱樂部等，都是出自PIA Interior之手，雖然親臨豪華的商業空間往往要價不菲，但來自全球的消費者仍絡繹不絕。

PIA團隊設計的悦榕莊酒店。圖/業者提供

今年台中的重磅捷運大案「VVS1」，就首度由PIA包辦公設操刀，千餘坪的基地、十多項休閒設施，豐富程度不亞於大型渡假酒店，首先一進大門，就先為大幅挑高、挑空的門廳震懾，盛大排場既典雅又氣派，過了大廳則有Lounge Bar、鐵板燒區，設計宛如頂級貴賓室，讓來訪客人也能感到賓至如歸。戶外型設施集中在3樓，走出梯廳迎面而來的是大型泳池、戲水池，坐上躺椅，場景彷彿身處南洋，而大型健身房、視聽室、兒童遊戲區、青年遊戲室、棋藝室、KTV室也應有盡有，將奢華酒店的美學融入日常生活體驗，讓人在家能充分放鬆。

流線造型的時尚社區入口/3D示意。圖/業者提供

回到住家私領域空間，「VVS1」的3房為邊間，擁有開闊視野，加上散步可達捷運「市政府站」，即便在發展密集的七期生活圈亦相當罕見。業者指出，蛋黃核心的地段，搭配引領潮流的渡假式建築，現有自備68萬元起的優付方案，對想入主核心的年輕菁英可謂機會難得。