雙捷運雙學區四商圈大公園 最強LOCATION

板橋市心最美百萬夜景，不必千山萬水去追尋

別人一條捷運，房價就噴上天，鄰一座小公園就欣喜若狂？「新板艾麗２」眾星雲集，板南線+環狀線雙捷運550米幸福距離，文德國小、新埔國中步行即達資優雙學區，周邊陽明商圈、四維商圈、新埔商圈、新海商圈四大商圈包圍，最重要的是走路１分鐘就能漫步近6000坪四維公園，近期台中、桃園房價均刷新高，台中「豐邑PARK ONE」頂樓戶一坪成交100萬元，為台中首見單坪百萬，桃園中壢區「威均青塘園」一坪62.4萬元，首見六字頭。業者說，這兩建案都位於市心大型公園旁，顯示綠意已成為票房保證。 「新板艾麗２」全新２－３房現買現住現享受，不用癡癡等待預售完工，還要擔驚受怕爛尾樓的風險?集交通、機能、公園與學區等多重優勢於一身，是板橋市心難得一見的極品建案。

走路就能滿足生活所需，真正的蛋黃區核心

「新板艾麗２」有新埔市場滿足日常採買也有頂級百貨公司購物血拼；家中寶貝教育則有文德國小、新埔國中９年教育散步即可接送，板橋國民運動中心約850公尺，陪孩子跑跳放鬆享受幸福親子時光。

21坪2房竟有3米6大面寬，衛浴開窗，連建築師都佩服

「新板艾麗2」在格局上特別用心，正2房規劃，每個房間都能放上雙人床，A5夢幻21坪2房，客廳面寬3米6，規劃前陽台，衛浴開窗….每一個細節都設想周到。有別於許多預售2房，其實空間只有1+1房，成屋後才發覺雙人床放不下的窘境。

板橋市心最美百萬夜景，不必千山萬水去追尋

「新板艾麗２」高樓層抬眼即見板橋市心百萬夜景。別人奢望的視野，是您的日常景色。舉目所見盡是濃蔭綠地及美麗天際線，地標性基地、指標性建築，超高層的雙塔建築，如大樹般垂直向上延伸，360ﾟ環景遠眺，繁華美景盡入眼簾。

愛健身，自己家就有Johnson Matrix專業健身房，超開心

「新板艾麗2」追求居住健康也重視您的健康，引進Johnson Matrix等級的專業健身器材，既能雕塑身材，又能贏得健康，目前是社區裡最受歡迎的公設項目。

醫師、會計師、高級主管、科技新貴群聚，創造高質感名鄰社區

「新板艾麗２」吸引雙北眾多醫師、會計師、自營商、企業高級主管、科技新貴入住，在通膨攀高之際，深具遠見的他們，紛紛購買市中心抗通膨資產。 「新板艾麗2」資優名鄰知音相聚，是多數都會菁英及雙北父母心中最優住居首選。

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