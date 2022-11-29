點亮雙子星特區發展脈動！「麗盛南京」榮登增值首席

萬眾矚目的「西區門戶計畫」軸線翻轉到哪了？台北雙子星已於11／11盛大舉辦開工典禮，預期完工大約5年時間，雙星大樓未來將會是媲美台北101的國際級地標，是台灣首座同時擁有LEED、EEWH和WELL三個綠建築認證的建築體，融合智慧科技建築系統，引領全球城市一舉注目的鎂光焦點。

其中「西區門戶計畫」中最重要的一環－台北車站特定區C1/D1、雙子星即是關鍵的核心樞紐，打造國門全新地標典範，結合百年豐富的歷史底蘊、六鐵共構車站系統，坐享機捷首站、預辦登機便利服務的國際據點，預估將籌劃超過9萬坪的商業空間，將是頂級商辦的必爭之地，創造1.6萬個工作機會，為周邊房市帶來不小的利多，是領先房市脈動的重大指標。

置產話題更延伸至E1/E2台北史上最大公辦都更案，也在今年拍板定案，預估開發後總銷高達750億，未來揭幕台北國家級行政園區，整合規劃大型商業設施，開啟西區門戶串聯華山特區多點式發展脈絡，城心規模及商機發展已不可同日而語。

「西區門戶計畫」中最重要的一環－台北車站特定區C1/D1、雙子星即是關鍵的核心樞紐。圖／業者提供。

雙星大樓未來將會是媲美台北101的國際級地標。圖／業者提供。

麗寶集團43年來，事業版圖全球化展演，屢次創新樂園百貨、飯店泊旅、營造開發的視野，每一座建築規劃都是城市經典，這一次傳奇再現定址城心——「麗盛南京」三面臨路，立足地標完美視野的條件，坐擁南京大道第一排、西區門戶的第一環，車行5分鐘內直達雙子星，步行5分鐘環繞大稻埕水岸、萬坪河濱公園，超越大直豪宅的綠意檔次，交通、商圈、公園、學區全面到位，出國商旅來往輕鬆，吸引兩代層峰人士前來迴響私藏。

當局股市動盪不定，相對房產有穩定傳承價值，增值指標瞄準「物以稀為貴」的不可替代性，當一級地段繁榮特區，供給珍稀居住席次，產品的價值性自然保值抗跌，「麗盛南京」不同於市面預售案必須等候多年，預計明年即將落成，不受未來物價通膨影響，同時搶進增值空間，成為在地自營商、企業家、高品味置產族群的首選。

台北西區價值完美定位，改變領袖菁英的目光嚮往，麗寶集團以飯店生活風格為居住標準，麗盛團隊傾心規劃2-3房的精品宅趨勢，從細節把感受變成感動，嚴選國際一致認證建材、引進伯克錸豪宅物管，提升物業管理品質穩固住宅長期價值，更享物業免費一年代管。

麗寶不僅將每個作品都經營成精品，更貫徹了人們對於美好生活的渴望，單身、頂客族到二代同堂都能找到適宜的品味空間，輕盈尺度入主城心精華地段、百年人文富域，精彩紛呈的國際門戶盛宴，即將在「麗盛南京」展開不同凡響的生活韻味，趁現在把握鑑賞珍藏的最佳時機。