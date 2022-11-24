4年內從3字頭奔6字頭 土城買氣持續火熱

新北市土城區具有板南線和未來萬大線雙捷運線交會的交通利多，及土城長庚醫院啟用，頂埔及永寧科技園區產業進駐，日月光廣場生活圈漸漸成形等優勢，建案從2019年單價3字頭，一路攀升到今年來到單價6字頭，仍澆不熄強勁的首購及換屋需求，買氣持續火熱。近兩年推案因缺工缺料導致工期拉長，買方都不想夜長夢多，在競爭激烈的土城房市，工程期相對短、越早交屋，自備款壓力輕，公設比低，且具大量推案實績的上市品牌建商，擁有上述4大特點的案子最受市場青睞。

今年第一季登場的「大同莊園3」銷售成績不俗，規劃661戶已揭露出近360筆實登資料，均價達58.58萬，可查的銷售率至少近六成，尚志資產預估年底有望拼出7成銷售成績。第三季正式公開的新潤青樺規劃294戶中已有53戶實登紀錄，均價59.94萬。最快朝完銷終點線衝刺的則是第二季登場至今銷售率已突破九成的「皇翔芊樾」，全案104戶有91筆實登資料上載，第三季的成交均價為59.96萬元。這三大土城指標案均有多筆資料上探6字頭。而第三季登場的「馥華之丘」預料成交行情同樣坐五探六。

斬龍山遺址文化公園、新北市立土城醫院、捷運海山站。

皇翔建設旗下擁有甲級北昌營造廠，一條龍式經營出建築品質與售服口碑，在土城熱賣的「皇翔芊樾」預計114年第一季交屋，領先目前土城其他線上銷售案，以自備款20%低於其他個案的25-30%，二至三房剛需市場也開出32.1%的低公設比，創造銷售率衝九成的致勝關鍵。

在地房仲業者評估，土城今年買氣算「低調熱銷」，去化快、越賣越搶手，第四季土城暫緩重劃區6字頭將成為新的「土城共識」，特別是在民生消費核心的日月光廣場周邊推案。加上營造成本墊高、通膨議題，和外傳遠東Tpark通訊園區內約7000坪的住宅建案，預計第四季進場銷售，有望憑藉google確定進駐TPKD研發大樓的利多，讓亞東醫院生活圈跳空挑戰8字頭的新價格，在價格推擠效應下，土城暫緩重劃區吸引大批剛需、自住與區域首換客群進場。