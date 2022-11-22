菁英族群買房抗通膨 市中心標的最保值抗跌

台股跌深反彈，指標股「台積電」在巴菲特光環加持，及總裁魏哲家加碼買股等雙重激勵下，單周股價漲幅逾10%，帶動大盤同步走揚，台股歷經跌深反彈，不少股民選此時獲利了結，將資金轉向更可保值抗通膨的房產市場，近期案場普遍感受來客增多，其中，又以市中心建案最受關注。

「護國神山」台積電再發威，連股神都青睞，台灣經濟基本面獲肯定，然而全球通膨問題已是現在進行式，高資產族群尋覓資產配置標的，一致認為購入房產仍最保值抗跌，以台中市為例，儘管新興重劃區話題多、建案多，但尚待建立的生活機能與學區、交通路網、居高不下的房價等，都讓購屋者卻步。

反觀台中市中心因可開發土地稀缺，推案也跟著貧乏，尤其是早期富人最愛也最離不開的五期重劃區，已積累多元生活機能，再加上從幼稚園到國中，公私立明星學校匯集，特別是台灣大道沿線，不僅公車路網密集，又有籌備中的捷運藍線經過，區段價值最被看好。

正迎台灣大道上的新案「國雄無双」，近來躍升台中房市指名度最高建案，關鍵在於無可取代的地段，基地位於台灣大道與東興路交會口，除了完熟生活機能，周邊多座校園環繞，從知名私立幼兒園、明星公立小學、再到明星國中，皆為步行可到的距離。

商圈、學區、交通全具備外，「國雄無双」周邊鄰近科博館、勤美草悟道特區、文心森林公園、秋紅谷生態公園等大型休閒場域，為與周邊環境搭配，該案特別規劃為宜居建築，宜居陽台設計最受質感菁英購屋族群青睞，居住品質最舒心，再加上全案為全棟鋼骨結構、摩天雙塔地標設計，安心耐用之外，更將成為台灣大道上最具代表性且亮眼的建築物。

「國雄無双」特別規劃為宜居建築，宜居陽台設計最受質感菁英購屋族群青睞。

細探國雄建設此次規劃「國雄無双」的細節，不難發現其用心、細心，還有勇於突破建築框架的決心，以打造五期擎天雙塔地標概念出發，輔以外觀層次錯落的綠化宜居景觀陽台設計，公設規劃的部分，以實用性以及全齡化為主軸，包括藏書閣、戶外露天游泳池、林蔭大道等，多樣滿足購屋族需求。

「國雄無双」基地面積達1667坪，雙面臨路大基地，是五期重劃區難再複製的優勢基地條件，深耕中部多年的建築品牌國雄建設，攜手豪宅御用的「吳六合」建築團隊、台北101指名「蘭克斯」燈光設計團隊以及人文空間推手「之壹建構」等知名團隊共同打造，該案規劃25-50坪、2至4房產品，其中又以3房產品最吸引菁英購屋族目光，可三面擁抱自然採光與通風環境，堪稱錯過不再、入手市中心好宅的最佳選擇。