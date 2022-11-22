掌桃園交流道樞紐 第六都門戶經國特區吸金又吸睛

公共建設是推動城市向上的引擎，尤其交通建設可增進地區可及性，進而導引人口、產業乃至土地價值從根本面轉變、提升，影響力更勝一籌，因此坐擁交通之利的城區，發展速度與幅度往往令人驚異──此現象已從經國特區近年躍登桃園房市黑馬，再度獲得印證。

經國特區為2015年問世的新興重劃，全區佔地近200萬坪，且由於北端緊鄰國道一號桃園交流道，等同執掌進出第六都的門戶，自然而然成為雙北跨區移民的首站與首選，人口紅利迅速累積。此外，桃園機場、桃園車站、高鐵桃園站、經國轉運站以及預計2025年通車的捷運綠線G12站等交通樞紐持續挹注人潮、帶動當地商業活動，金融壽險、科技研發、進出口貿易等商辦聚落一一成形，稱其「桃園版的信義計劃」絶不為過。

除了晉升商業重鎮，經國特區亦是眾所公認的宜居美境。開發之初，市府特別配合南崁溪自然環境規劃河濱公園區、水岸住宅區及兩側自行車道，將生態綠意融入居民的日常生活中。其他遊憩據點尚有經國環保公園、南平運動中心、虎頭山風景區等等，加上同安國小、經國國中等綠色校園，街廓質感清新。

看準經國特區的發展潛力，中悅、忠泰、璞園、嘉璟以及鴻築建設等知名建商不約而同在此插旗佈局，推升房價節節高升，目前已達「坐4望5」階段。但即便如此，相較於雙北地區的高負擔，經國特區房價仍屬親民，持續吸引北區中產菁英搶進。專家指出，隨著經國特區整體機能穩定成長，無論商辦或住宅，長期增值空間皆相當可觀，趕在初升段進場，絶對是明智之舉。