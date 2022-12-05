中山北、新生北到吉林路 都更帶動危老水漲船高

根據住展雜誌統計，台北市今年有三分之二的新推案量來自都更危老，接續兩三年前敦化北路多個重量級豪宅豪辦都更案，締造170-210萬元區域新高行情後，市場目光開始轉向「中山北路」、「新生北路」到「吉林路」一帶，讓中山區榮登北市「危老王」。近期，新生北路東側、吉林路、民生東路與民權東路這個街廓，從今年第三季到明年第一季，則是中山區危老一線戰區。打頭陣的是8月登場的「鼎吉中山」和「國揚吉麟」，開價挑戰120-140萬元，未來還有嘉潤、佳元、川普開發等建商加入戰局，在推案潮中創造「疊價」效應。

區域仲介透露，去年新生北路137巷屋齡50年老房子刷出每坪120萬元天價，加上大同區多個都更案也連番寫下每坪超過120萬原紀錄，在「中山區怎麼可能會輸大同區」的市場認知下，「鼎吉中山」登場就以「簽訂10%，工程0付款」，創造一波先買先贏的買氣。

負責「鼎吉中山」銷售的信義代銷專案經理分析，中山北路與民權東路雙軸線上，未來有國賓飯店改建案、嘉新大樓改建案、大同總部開發案都備受市場期待，具備挑戰每坪200萬元的實力，還有華泰王子大飯店與陽信銀行總部、上海商銀總部翻新改建案，從住宅住宅、金融商辦到飯店改建，為區域挹注話題，帶動市容翻新。

「鼎吉中山」 建築外觀3D模擬示意圖。

「鼎吉中山」在中山國小站步行3分的民權吉林商圈，整合出358坪基地，規劃獨棟地上15層、地下4層，單層八戶兩部電梯，房型有22-23坪2房、34-36坪3房、45坪3+1房，擁有市中心危老案少見的全坡道平面車位，且都預留充電管線，以新生北路二段、137巷、141巷三面臨路條件，拉出舒適棟距。

「鼎吉中山」 大廳空間3D示意圖。

個案由曾在中山北路首排推出「中山TED」的鼎吉建設投資興建，找來「中山世紀」建築師趙國智設計外觀立面，由「德杰羽森」林恭弘定錨結構，並採信義聯勤、華固天鑄等豪宅御用的大信防水格雷盾特殊塗料工法，結合「日本住友GRAST制震壁」與「Alfa Safe專利耐震工法」，達耐震六級設計。

在建材方面，包括Dormakaba電子鎖、YKK氣密窗搭配6+6mm Low-E玻璃、德國太格木地板、德國NOBLESSA廚具、TOTO衛浴、Hansgrohe五金、KOHLER暖風機、三菱重工冷氣室外機、台達電新風機等。