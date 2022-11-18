北市一橋之隔三重成「脫北者」大本營

北市房價居高不下，已連續7年呈現人口淨流出，使得緊鄰的新北首環城市，近年順勢接收這群「脫北者」，造就蓬勃的房市發展，其中三重因距離北市僅一橋之隔，平均行情更只有北市1/2價，加上捷運和成熟機能早就強大磁吸效應，因而成了剛性買盤的熱門停泊地。

二重疏洪道重劃區最受青睞

三重境內新興重劃區眾多，像是重陽重劃區、仁義重劃區、二重疏洪道重劃區等，與北市皆為一橋之隔，當中坐落在三重及蘆洲交會處的重陽重劃區發展最早，前後約16年，區內多屋齡10年左右電梯大樓，而屬自辦性質的仁義重劃區，腹地不大，主要為純住宅規劃，具備舊市區採買便利機能，但距捷運站稍遠。

至於近期吸引眾多知名建商搶進駐的二重疏洪道重劃區，緊鄰424公頃大台北大都會公園，先天水岸景觀條件，配合既有的雙捷運系統，以及64號、環快等聯外幹道，發展始終備受矚目；二重疏洪道重劃區分為東岸近捷運三重站的三重段，跟西岸鄰近捷運先嗇宮站的五谷王段，也是新北科技園區和日後新北第二行政中心所在地。

利多題材加持西岸上演補漲行情

二重疏洪道重劃區新案供給量充足，目前區內有近20個新案同場競爭，而近期西岸房市交易轉趨熱絡，行情水位也一改先前認知，迅速拉近與東岸差距，當中又以擁有近6000坪規模的新濠機構最具指標，全案以造鎮為計劃藍圖，共分為4期開發，今年(2022)公開「新濠漾II-紐約公園」屬系列作二期，同樣堅持「真心不二價」策略，只要銷售戶數達階段性標準，房價即調漲，所有價格公開透明，意即越早購入越划算。

二重疏洪道重劃區擁雙捷運系統，以及台64線、環快等聯外幹道。

新濠機構副總簡宏昌表示，西岸發展潛力有目共睹，以往屈就於東岸的房價水位，隨著新北科技園區、第二行政中心的曝光，產生了顯著補漲行情，再加上新濠等一線建商的強力拉抬，兩岸價格齊步相信只是時間問題。

新濠漾二期搶佔買盤目光

簡宏昌強調，地段可以再造、景觀卻無法複製，所以雙北都會區著名的住宅作品，或公園、或水岸，無一不是綁定傲人的棟距視野，長年在地經營的新濠機構建設自然深諳此理，初期選地和之後整合，核心完全瞄準大台北都會公園，待4期全數開發完成，將搖身二重疏洪道重劃區最具代表性的水岸景觀住宅聚落。

「新濠漾II-紐約公園」3D建築外觀示意圖。

再者，此次「新濠漾II-紐約公園」建築團隊找來金以容建築師事務所操刀設計，空間交由十邑設計王勝正規劃、園藝為方極景觀解子健、結構則是築遠工程張盈智、燈光設計知名大師袁宗南，陣容均是業界一時之選，也是極度鮮明的個案標誌。