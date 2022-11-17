「公園首璽」精華景觀戶限量釋出

綜觀台北房市變化，捷運始終是支撐上漲一大利多，據《國家政策研究基金會》研究指出，歷來捷運線但凡通車，區域房價立即顯見增漲48-63%，捷運南環段建設同樣備受各界關注，木柵新案「公園首璽」不僅地段鄰近Y2a站，並且相較周邊大安、信義區，置產門檻更為親民實惠，其漲幅空間更是吸引眼光敏銳的民眾，紛紛把握最佳時機提前布局。

「公園首璽」享有捷運建設加持優勢，左右緊鄰公園與校園，現已正式釋出高樓層景觀戶。圖/業者提供

北市稀有公園第一排，坐擁水岸生活圈，「公園首璽」除享有捷運建設加持優勢，更難得家門坐落靜巷，左右緊鄰公園與校園，散步咫尺達千坪木柵運動公園與道南河濱公園，可謂在寸土寸金的北市都會間，收藏久違舒適棟距與四季風光，同時具備國道三號與信義快速道等聯外機能，能快速往返市心，並且巷口具備齊全生活機能，滿足住戶日常需求的同時，更保有公園綠意的生活雅興。

「公園首璽」除享有捷運建設加持優勢，更難得家門坐落靜巷，左右緊鄰公園與校園，散步咫尺達千坪木柵運動公園與道南河濱公園。圖/業者提供

僑府興建設聯手五十甲建設規劃採用化繁為簡思維，特意規劃僅65席的「零店面純住模式」，提升社區品質與簡化管理，並設置北市稀有的全區地下坡平車位，預留充電線槽與汽機車分層停放，更進一步打造中庭水景花園與空中花園，讓住戶從容飽覽四季山崗風光。結合十年防水保固，成功締造市場好口碑，銷售穩定順暢，近期配合「公園首璽」基地動工在即，接待中心即刻遷址，也正式釋出高樓層景觀戶給引頸許久的客戶。詳洽接待會館：台北市文山區木新路二段78號。電話：02-2938-6000