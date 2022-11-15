國門解封 商用不動產交易回溫

PwC普華國際不動產：商辦、廠辦是抗通膨首選

隨著全球疫情流感化、台灣邊境解封，國內整體經濟活動回歸日常，商用不動產交易逐漸回溫，根據PwC普華國際不動產公司統計，至今年十月底，商用不動產交易已經突破千億，金額近1,054億。以產品類型來看，商辦及廠辦佔比最高，分別佔了32％、35％，其次為廠房佔比16％；若以投資 者類型來看，保險業依舊為最大投資方，統計今年前十大商用不動產交易保險業就佔了一半，PwC 普華國際不動產總經理田揚名指出，對於保險業 而言，為因應升息壓力，購置商辦或廠辦可說是 很好的避險保值工具之一。

公開標售信義計畫區及周邊頂級商辦

PwC普華國際不動產受委託辦理公開標售台北市多個精華辦公室及其他主要都會區優質辦公室，此次公告多個標的以帶約租方式進行標售，投資人可享有租金收益，可說是資金停泊站，最佳抗通膨標的，標售總底價超過25億元。此次標售的「統一國際大樓」緊鄰市府轉運站，裙樓為誠品信義旗艦店，經由地下連通道直接通達捷運市政 府站，與統一時代百貨、新光三越、微風百貨、五星級WHOTEL國際觀光飯店比鄰，未來鄰近興建中的「台北天空塔」；而大樓內租客皆以知名外商企業總部及各國在台辦事處為主，皆凸顯了其身價非凡，今年第二季環泥建設開發及坤慶國際開發以34.9億向統一集團取得多個樓層，引起話題，此次標售將再次受到市場關注。

另一案位於基隆路與忠孝東路口的商辦「三連大樓」，為信義區少有大面積整層辦公室，坐落基地為稀有四面臨路之完整街廓，與信義計畫區及市府轉運站僅隔基隆路，對面除了有聯合報改建的豪宅及商辦聯合大於、大哲，還有即將進駐 大巨蛋的SOGO百貨、洲際酒店，可見標的含金量高，未來具都更潛力。

田揚名表示，另有標售「保富通商高樓整層商辦」，位於復興北路與民權東路交叉口，外表為圓弧造型玻璃帷幕，氣勢宏偉，因而為復北捷運 商圈之地標性商辦大樓，406坪高樓並整層使用， 相當罕見，為企業旗艦總部進駐首選。

公開標售全台優質辦公室及店面

除了前項頂級商辦外，PwC普華國際不動產亦受託辦理全台精華商辦及廠辦，此次標售台北市內科西湖段廠辦，而西湖段空置率已低於3％，市場租金也穩定成長，可見西湖段廠辦的稀有性；此外，台南站前商辦位於中山路上，周邊有新光三越、台南醫院、旅館、孔廟及赤崁樓等結合觀光旅遊、商場及醫療，為台南市核心發展區域；高雄市辦公室則位於新興區民生一路上，沿街商辦林立，林蔭大道規劃，此案標的位於高樓層可直接鳥瞰高雄地標85大樓及漢神百貨，將高雄美景 盡收眼底。

台北公館商圈店面，鄰近台電大樓，周邊為台 大學生生活圈，知名連鎖運動品牌，目前穩定收 租中。另有台中市西區店面，位於忠明南路及存中商圈，鄰近國立美術館，區位環境動靜皆宜， 收租自用皆可，未來成長可期。有關標售相關訊息詳見PwC普華國際不動產官網，或電洽標售專線 0975-257-558。

入主晴光商圈雙城街商場及透天 好時機

PwC 普華國際不動產公司總經理田揚名指出， 中山區為台北市發展成熟精華商圈，中山北路商 圈內近年重建開發案眾多，包括中山北路民權東 路口之上海銀行、陽信銀行總部興建及國賓飯店 危老改建，輔以合庫圓山分行、兆豐中山分行都更案陸續進行，將為商圈區域發展面貌帶來重大利多，未來地段價值無限。

從台北市實價登錄統計店面成交資訊，中山區為大型百貨、商場、銀行、零售店面等聚集地，累積成交交易規模超過20億，僅次於信義區，為今年交易熱區第二名。隨著國門於今年10月13日放寬入境檢疫及疫情趨緩之下，近期搭機來台旅遊人潮漸增、外出聚餐、購物及伴隨而來的報復性消費陸續展現，將為未來零售餐飲市場及觀 光需求挹注新的動能。

晴光商圈以農安街與雙城街為主軸，沿線兩側商業繁盛，其中雙城街更是集結許多老饕必吃的美食，PwC 普華國際不動產受委託辦理公開標售台北市晴光商圈精華不動產公開標售，兩個標的皆位於「晴光商圈」腹地，包含一棟透天標的， 另一標的為地上二樓地下一層之店面商場，附近有美食王國著稱，從老字號餐廳、必比登美食、復古時髦餐酒館應有盡有。

標售之標的具有租金收益與危老開發效益，此類型店面未來在規劃整合期間仍有機會收取租金 收益，同時還具備改建開發效益的靈活與彈性，投資法人或建商未來可視市場時機改建推案，可 視為抗通膨最佳選擇。

上述兩案預計2023年1月12日開標，有關 標 售 相 關 訊 息 詳 見PwC普華國際不動產 或電洽標售專線 0955-368-093。