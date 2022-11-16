双和心 位幹道鄰綠地 三面採光緊臨捷運中和站

位於新北市的中和、永和的「雙和」地區，曾是世界上人口密度最高的行政區，取得基地困難；龍瑩建設總經理李建瑩力拼城市再造職人，拿下中和市中心捷運旁最精華的土地，基地坐落於中山路二段上，規劃16坪至49坪產品，其中30坪三面採光的客廳、甚至規劃全台首創的智慧停車塔，強調消費者可選購電動車位，訴求精質化的首購與首換，更是近期雙和地區少見的熱銷建案。

李建瑩直言：「中和地區剛需強，16坪到30坪剛好符合首購與首換需求。」其中最特別的是A3戶的客廳不僅雙面採光，更透過錯層陽台陽台，讓自然光透過錯層產生的挑高6米的陽台高度進入，住戶一回家就能看見陽光自然灑落眼前，直接將幸福氛圍感拉滿。更值得一提的是，李建瑩有感於當地建築密集度高，他避免地下室開挖過深造成鄰損，而規劃出一座標榜「倉儲智能停車塔」，可用手機智慧叫車、減少停車等待時間，更是讓每一個停車位都擁有充電樁設計，更是全台首創， 李建瑩說「我們花了很多的心力規劃，包括自己的家人也有買，於是我用自己希望的想法做了很多規劃，包括廚具、衛浴、結構、防疫、隔音、制震等，都全方面升級，不僅地板降噪、水泥磅數也特別加強，並且採用中興社制震鋼板耐震級數加強到六級，標配日本超高建築使用之不二鋁窗及德國降噪超耐磨木地板，創造一個舒適極靜的空間，」，他也表示規劃中的二期也將會導入新的概念進來，並且讓每戶設計成雙面採光，就是希望蓋出一棟住起來舒適，並且符合未來趨勢的好宅。

龍瑩建設今年度在開發上取得了許多重大成果 蘆洲樹德段、新莊中原段案蓄勢待發，中和地區也預計在明年底於双和心建案附近推出二期，消費者可以拭目以待，2023年度龍瑩建設建案將遍地開花，除了公司規模擴大並向上整合集團式經營外，也將引進更多優秀的建築團隊人才。

樂洋行銷襄理蔡舒羽 。圖/樂洋行銷提供

樂洋行銷襄理蔡舒羽表示，本案規劃16-49坪的房型，低總價就可以買兩房，年輕人買房不用再受限於重劃區的房子，就能買到離家近且生活機能佳的溫馨小宅，幫助年輕人輕鬆成家。双和心也將2樓設計為全齡化公設，包括健身房、有健身魔鏡的瑜伽教室，廚藝教室、兒童遊戲室、ktv室等7項，豐富性很高。除此之外，龍瑩建設不但將外觀設計一整面垂直立面跳層的空中花園，陽台挑高6米4，打造一座光建築，以及特聘陶朱隱園景觀團隊—大漢景觀，設計四季空中跳島花園，讓此棟建築為中和最耀眼的指標性建案。她指出目前1房已進入倒數，可售戶型中，A7、A8戶為雙面採光26坪戶型、有雙陽台、雙衛浴設計，且可彈性規劃2+1房；A1戶為49坪3房、三面採光戶型，可規劃3+1房，面對中山路二段與瓦磘溝，有綠樹景觀，適合舊公寓換房、重視生活機能的買家。