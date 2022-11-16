双和心 位幹道鄰綠地 三面採光緊臨捷運中和站

龍瑩建設總經理李建瑩。圖/樂洋行銷提供
龍瑩建設總經理李建瑩。圖/樂洋行銷提供

位於新北市的中和、永和的「雙和」地區，曾是世界上人口密度最高的行政區，取得基地困難；龍瑩建設總經理李建瑩力拼城市再造職人，拿下中和市中心捷運旁最精華的土地，基地坐落於中山路二段上，規劃16坪至49坪產品，其中30坪三面採光的客廳、甚至規劃全台首創的智慧停車塔，強調消費者可選購電動車位，訴求精質化的首購與首換，更是近期雙和地區少見的熱銷建案。

李建瑩直言：「中和地區剛需強，16坪到30坪剛好符合首購與首換需求。」其中最特別的是A3戶的客廳不僅雙面採光，更透過錯層陽台陽台，讓自然光透過錯層產生的挑高6米的陽台高度進入，住戶一回家就能看見陽光自然灑落眼前，直接將幸福氛圍感拉滿。更值得一提的是，李建瑩有感於當地建築密集度高，他避免地下室開挖過深造成鄰損，而規劃出一座標榜「倉儲智能停車塔」，可用手機智慧叫車、減少停車等待時間，更是讓每一個停車位都擁有充電樁設計，更是全台首創， 李建瑩說「我們花了很多的心力規劃，包括自己的家人也有買，於是我用自己希望的想法做了很多規劃，包括廚具、衛浴、結構、防疫、隔音、制震等，都全方面升級，不僅地板降噪、水泥磅數也特別加強，並且採用中興社制震鋼板耐震級數加強到六級，標配日本超高建築使用之不二鋁窗及德國降噪超耐磨木地板，創造一個舒適極靜的空間，」，他也表示規劃中的二期也將會導入新的概念進來，並且讓每戶設計成雙面採光，就是希望蓋出一棟住起來舒適，並且符合未來趨勢的好宅。

龍瑩建設今年度在開發上取得了許多重大成果 蘆洲樹德段、新莊中原段案蓄勢待發，中和地區也預計在明年底於双和心建案附近推出二期，消費者可以拭目以待，2023年度龍瑩建設建案將遍地開花，除了公司規模擴大並向上整合集團式經營外，也將引進更多優秀的建築團隊人才。

樂洋行銷襄理蔡舒羽 。圖/樂洋行銷提供

樂洋行銷襄理蔡舒羽表示，本案規劃16-49坪的房型，低總價就可以買兩房，年輕人買房不用再受限於重劃區的房子，就能買到離家近且生活機能佳的溫馨小宅，幫助年輕人輕鬆成家。双和心也將2樓設計為全齡化公設，包括健身房、有健身魔鏡的瑜伽教室，廚藝教室、兒童遊戲室、ktv室等7項，豐富性很高。除此之外，龍瑩建設不但將外觀設計一整面垂直立面跳層的空中花園，陽台挑高6米4，打造一座光建築，以及特聘陶朱隱園景觀團隊—大漢景觀，設計四季空中跳島花園，讓此棟建築為中和最耀眼的指標性建案。她指出目前1房已進入倒數，可售戶型中，A7、A8戶為雙面採光26坪戶型、有雙陽台、雙衛浴設計，且可彈性規劃2+1房；A1戶為49坪3房、三面採光戶型，可規劃3+1房，面對中山路二段與瓦磘溝，有綠樹景觀，適合舊公寓換房、重視生活機能的買家。

樂洋行銷襄理蔡舒羽正在認真為參觀民眾講解双和心的各類房型及各項公共設施。圖/樂洋行銷提供

文 唐煒哲