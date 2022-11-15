璟都米蘭6300坪公園帝王景觀 1566萬起邊間大3房含車位

根據調查，台北市新建案平均開價已逼近每坪120萬元，精華區屋齡30年中古屋，不少平均成交價也在每坪80萬元以上。原本居住在雙北的民眾，對房價的適應能力較強，有了結婚、生子等首購、換屋需求之後，轉往可以購買更大的坪數、居住環境更寬廣的新興潛力區域購屋，已經為自住主流。「以桃園中路重劃區為例，因為道路規劃整齊、交通建置完備，加上環境綠地充足、未來潛力看好等條件，更是受到北客的青睞。」

交通動線完整 機能逐漸成型

深耕桃園的品牌建商璟都建設，在中路重劃區投資興建多個建案，陸續交屋後受到市場好評。「璟都柏悅」、「璟都巴黎」之後，結構中的「璟都米蘭」，也受到口碑帶動，吸引許多購屋客前來。現場專案經理表示，中路重劃區訴求純住宅規劃，住宅用地約佔了65公頃，距離藝文特區僅10分鐘車程，除了距離力行市場、南門市場、市府商圈不遠，區內目前已有全聯超市和超商進駐，日常生活機能都能滿足。

地產專家分析，中路重劃區鄰近桃園藝文特區、站前商圈，和桃園其他重劃區相較，在地段核心性與機能上都佔有優勢。除了自行開車，大興西路、國際路也有多班客運可通往台北市與新北市，對於北桃通勤族來說，相當便利。

中路重劃區佔地103.91公頃，串連國道一、三號，無論是前往機場、雙北、新竹，都能夠暢行往返。

產品選擇多元 新案更具優勢

專家表示，重劃區內的新成屋，行情在每坪41~45萬以上。根據桃園地政局公布最新房市價量速報顯示，中路重劃區新大樓及中古屋一坪均價相差不到5萬元。「區內推案量大，擁公園綠地與正光路主幹道門牌，保值性更高。尤其建議找有品牌、具有保固服務的建商為佳。」

璟都米蘭位在正光路和吉安街口，北鄰藝文特區、南接市府商圈，公園校園綠地多是主要特色之一。該案基地面積1680.32坪，規劃地上23層，地下4層2棟建築，規劃2~4房，總戶數共343戶住家、7戶店面。專案經理表示，正光路縱貫中路重劃區，與60米大興西路交匯。地段上就是位在雙軸之心，除了「1國道、2園區、3名校、4公園、5路網、6廣場」圍繞，擁有一般普通公園難以企及的競賽級網球場、足球場，由市政府全新打造，6300坪中路運動公園，就在璟都米蘭正對面。

璟都米蘭植入新義式美學，外觀簡約優雅、公設豐富多元、格局聚風引光，結合近200米景觀綠軸，圍塑一處可居可遊可望的空間藝境，深受北北桃菁英喜愛。

璟都米蘭植入新義式美學，外觀簡約優雅。擁公園綠地與正光路主幹道門牌，保值性更高。

四大服務團隊 璟都永久保修

璟都建設始終認為，交屋後才是責任的開始，「service service service」是企業永續經營的關鍵。永續宅一站式服務，璟都APP永續服務，同步提供線上報修、工程進度查詢、最新建案等最新消息。璟都建設四大服務團隊，提供全方位貼心服務，讓許多已購客感受到安心與放心。「璟都以照顧家人的心，以誠相待，首創業界「永久保修、永續服務」，全心為客戶服務，打造完美居所。」

目前主推總價1566萬元起邊間大3房加車位，以及總價998萬元起2房加車位，價格優勢，加上品牌服務，讓很多幾乎是看一次就下單。

璟都米蘭

貴賓專線：03-3019668

接待中心：桃園市桃園區吉安街102號