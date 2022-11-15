億豐前三季成長21%

億豐綜合工業(8464)公佈2022年第3季財報，合併營收為新台幣69.1億元(年減7.9% )，國際經濟迅速降溫，衰退機率大增，固定尺寸客戶們從上半年的回補庫存，翻轉為調降庫存，下修訂貨量，壓縮第3季營收表現。

產品中以固定尺寸窗簾營收大幅下滑，高毛利的客製化窗簾營收衰退則較為緩和，使得客製化窗簾佔營收比重明顯增加，推升億豐第3季的毛利率至56.2%(去年同期為53.5%)，藉有利的營收結構、大幅下降的運輸成本，部分抵銷營收規模減少的衝擊，第3季的營業利益為新台幣18.4億元(年減6.2% )，於業外損益方面，匯兌利益的額外挹注為新台幣2.6億元(去年同期為新台幣0.4億元匯兌損失)，總和2022年第3季的歸屬母公司業主之稅後淨利為新台幣15.4億元(年增11.5%)，每股EPS為5.24元，比2021年同期新台幣4.70元增加新台幣0.54元，統計前3季合併營收為新台幣221.2億元(年增1.9%；採美金計算的合併營收年減2.3% )，儘管毛利、營業利益與去年同期持平，受惠於業外收益(包括匯兌利益、處分土地使用權)，2022年前3季每股EPS16.04元，比2021年同期13.26元，增加2.78元(年增21.0% )。

億豐指出全球正歷經罕見高通膨下，該公司預採多方策略降低風險，除此針對客製化市場，將持續擴增產品競爭力，提供更多風琴簾選項(增加顏色、智能居家配套)，大幅提升百葉簾遮光機能，除此也將運用新建成的墨西哥窗簾廠產能，紓解客製化窗簾產能缺口，縮短交期，至於平價的固定尺寸窗簾，億豐表示正密切觀察客戶的庫存調整是否至明年首季。