「綠金」最吸金 後疫情時代買房最愛公園景觀宅

疫情過後，人們開始追求更純淨的生活，也改變購屋族群對居住環境的需求，以往多要求市中心燙金地段，近期也演變成「擁綠金」為重。高綠覆、寧靜住宅區，同時也能享有便利交通機能的地區，成為最新生活指標，擁有景觀第一排的住宅，更是成為豪宅聚落指摽。

放眼全台「綠金區」以台北大安森林公園為首、台中七期秋紅谷、高雄凹子底森林公園成為北中南公園景觀宅指標，根據新聞市調顯示，全台三大都會區公園周邊新成屋，相較區域行情最高可至5成，全台又以台北市大安森林公園旁豪宅價格最高，最高開價每坪甚至可到300萬元。尤其以座落公園景觀第一排，擁有永久棟距的豪宅房價，均能不受景氣影響，穩坐區域房價寶座更年年增值。

但都會區公園綠地向來稀有珍貴，週邊可開發素地更是一席難求，當市區開發與人口逐漸飽和，政府公部門為紓解都會區人潮，提供優質的居住品質，也轉向開發新區域，親民房價、宜居環境且具有開發前景的新市鎮地段，將成為新興發展特區。

在房市火熱的南台灣，因產業話題利多最受市場關注的「橋頭新市鎮」，原本就是首購族購屋熱點，一直以來就以「低密度高綠覆」著稱。其擁有高雄最大「都會公園」超高綠覆，加上捷運紅線、台1線交通利多與近期橋頭科學園區開發的帶動下，更被譽為下一個農16特區。在產業與人口紅利推波下，已可預見的未來發展爆發力，也吸引全台建商插旗購地，成為新一波房市發展熱點。

「橋頭新市鎮」特區內高雄都會公園，靠著綠金概念，吸引買氣湧入。

公園綠金區房價幾乎已成不敗定律，「橋頭新市鎮」特區內高雄都會公園，總面積高達100公頃，將近四座大安森林公園、十座凹子底森林公園的高綠覆面積，遠遠高於全台指標綠金豪宅特區，得天獨厚的現成優勢，加上周邊龐大可開發腹地、橋頭科學園區技社與捷運紫線等重大建設不斷持續推動，「橋頭新市鎮」高雄都會公園周邊房市發展潛力將更為驚人，也成為市場與知名建設公司矚目焦點。