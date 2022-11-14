黃偉哲表揚優良不動產從業菁英 扮演推動台南重大建設角色

文/王志誠

臺南市政府今（14）日於永華市政中心舉辦111年優良不動產從業人員頒獎典禮，由市長黃偉哲公開表揚本次獲獎的從業菁英，並肯定獲獎人員對台南市不動產交易市場健全發展的奉獻，盼透過頒獎典禮樹立相關從業人員楷模，提升服務熱枕和服務專業，同時也為消費者財產安全把關，共同促進不動產交易市場的優良發展。

市長黃偉哲致詞時表示，南市近年來致力於打造宜居城市，加上南科持續發展成長與重大建設推動，熱門新開發區包括南科園區F、G區段徵收、沙崙綠能科學城等重大建設陸續推進，接力完工，增闢多處完善公共設施及便捷交通路網，在生活環境改善及未來前景看好下，帶動房地產市場穩定發展，不動產相關從業人員作為民眾與市府間的溝通橋樑，使機關推動都市更新、土地開發或不動產交易等業務事半功倍，成為促進城市進步的力量。而購買不動產是人生的重要經驗，透過合法、專業、誠信的不動產從業人員買賣，對交易雙方都有保障，也能提升不動產市場秩序、減少糾紛及法律訴訟，有助於市場健全化。

地政局長陳淑美表示，南市不動產登記、測量件數皆持續成長，民眾相關業務大都委由專門職業技術人員代理，在不動產交易市場第一線的不動產經紀人員、地政士及估價師，幫民眾服務。需要許多的專業及耐心，是交易中不可或缺的角色。為表揚今年度優良不動產從業人員，經地政局評選後，獲獎名單分別如下，優良地政士林詩蘋、黃麗雅、蔡坤霖及簡英宗；優良不動產經紀人員李育如、林哲璋、徐祥逸、許秀娟、曾愛真、蔡駿廷、魏竪政及蘇郁方；優良不動產估價師林利州(依姓氏筆劃排序)，合計13位優良不動產從業人員榮獲殊榮。

陳淑美局長期望未來各界能多推薦不動產業界從業菁英踴躍參與評選，更期盼臺南不動產相關從業人員見賢思齊，提供市場所需服務，進而促進不動產業務良性發展。