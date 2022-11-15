稀缺、惜售、二環補漲 3因素力拱新板破百萬

有新北信義計劃區之稱的「新板特區」，房價穩居新北之冠，長期以來是高資產企業主競相收藏搶進的指標豪宅生活圈，經多年開發，匯聚五鐵交通機能、百貨商圈錢潮、藝文展演空間、萬坪公園綠海與市政機關核心，在土地越發飽和下，不論預售和成屋新案釋出一案難求。今年，在地開發商勝輝機構將六必居砂鍋粥名店舊址周邊店鋪街廓整合，推出的大坪數預售案，單坪定價傳出3位數、每坪破百萬，總價將破億元；另外，在捷運板橋站1號出口萬坪公園旁的新成屋案「皇翔來青」，則規劃18-31坪小坪數案，預期擁有單價行情破百萬實力。

「新板核心因開發飽和，土地稀缺，已多年未有新釋出，加上屋主惜售，價格一直維持在高檔，但今年新板外圍二環等地新案紛紛開出高價，形成外圍行情力拱核心地段價值的力道，」讓正新板地段推案「被動」升格到三位數的百萬行情。且比較六都高鐵站，唯獨板橋站是高品質住宅區與行政中心結合，且還是市區正核心地段，無論豪宅還是精品宅，都具備特殊性與稀缺價值。

板橋當地房仲業者指出，新板特區達80~90坪大坪數占八成之多，中古市場總價約在5~6千萬起的高價產品，屋齡越新地段越佳者，總價甚至可衝破億元。更稀有的二成是為中小坪數產品，由於降低入主新板特區的總價門檻，交易熱度不低，增值幅度與流通性比中大坪數產品更強。

新板特區擁有遠百、誠品、環球、麗寶等各大百貨公司林立，亦有舊市區商圈，生活機能相當完整便捷。

當地代銷業者表示，中小坪數自住剛需型產品，在新板特區供不應求，特別是像「來青」這類型新成屋案，一推出就滿足區內大坪數家庭出身的「新板二代」要「成家立業」的需求，直接買在從小習慣高檔餐廳、精品百貨大遠百、遠東百貨、誠品生活匯聚的生活圈，不用到板橋外圍重劃區等生活機能成熟。

近年積極跨足五星飯店、商辦、公辦都更的上市建商皇翔建設（股票代碼：2545）在新板萬坪都會公園旁推出的中小坪數精品住宅案，規劃地上28層、地下4層 SRC摩天建築，18-31坪房型是新板近十年來罕見的中小坪數產品，高樓層盡覽城市都會美景。擁五鐵共構雙捷（板南線、環狀線）高鐵宅賣點，軌道經濟更吸引桃園、新竹、中永和、北市的高資產及科技菁英族跨區置產。