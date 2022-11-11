堅持40年品質與美學　藍鯨隔音門窗業績逆勢成長

疫後國人生活與消費型態的改變，居家時間變長，對於健康與生活品質的要求提升許多。又根據Google統計搜尋的熱門關鍵字數據顯示，各式噪音，如：排氣管、寵物叫聲、嬰兒哭鬧聲、樓上腳步聲、隔音門等，於疫情期間相對增加，更因此帶動國內「隔音門窗」的詢問度與需求。其中，以重視美學與生活品質的藍鯨隔音門、窗設計團隊低調透露，因疫情受惠之故，業績逆勢成長，並指出，重視隔音的民眾越來越多，雖然大環境給不了「安寧」，但堅持品質的「藍鯨隔音門窗」協助居家生活完全抵抗外來噪音的干擾。

藍鯨鋼製落地景觀窗。圖／藍鯨提供

與各個世代藝術家聯手打造 「講究不將就」的「美學」

藍鯨隔音門、窗設計團隊也觀察到，過去民眾在挑選隔音門、窗時，會將功能性列為第一優先考量條件，不過，這三年因為防疫政策，在家上課、辦公，甚至數周無法出門， 宅生活儼然已為常態。 因此除了多元的功能性外，對於設計與美觀更增加了「講究不將就」的「美學」考量。藍鯨隔音門、窗設計團隊也表示，這正是我們堅持40年的理念！讓家或辦公門面不再只有白鐵防盜門、鋁窗的選擇，而是突破既有的門窗設計、擺脫舊思維，以生活需求為出發點，同時與各個世代藝術家聯手打造出能與房子一起傳承下去的傳家之寶。

藍鯨隔音門、窗獨家研發出「特殊的乾式結構工法」，能讓換門窗的粉塵降到最低並且能夠在一日內完工。圖／藍鯨提供

獨家研發特殊「乾式結構工法」

藍鯨隔音門、窗設計團隊表示， 在面對百百種方式建造的房型每個案子，對藍鯨隔音門、窗來說都是全新挑戰。除了讓換門窗的粉塵降到最低並且能夠一日完工， 藍鯨更獨家研發特殊「乾式結構工法」，解決已入住卻又怕施工期長的難題。同時針對實際用戶提供的反饋成立專案組，將品牌理念與企業責任深入團隊意識，逐一探討與深入研究並提供解方，提升客戶滿意度。

「秋，初見如故」特展，即日起至111年12月31日，移師至藍鯨隔音門竹北直營門市展出。圖／藍鯨提供

「秋，初見如故」特展於 竹北直營門市展出

深耕40年來，藍鯨隔音門、窗擁有多項金點設計大獎與設計專利。期間，為使台灣工藝與技術再更上一層樓，藍鯨隔音門、窗除了於2020年6月啟動產學合作培育年輕學子，將製造與特殊安裝工法傳承新世代外，同時，與多位台灣藝術家聯手創造出門窗美學新型態。藍鯨隔音門、窗設計團隊表示，偶然間遇見藝術家劉漢文的畫作，恰似看見了畫作中的原型在室內建築中間生動穿梭，神韻與氣勢將溫度提升了許多，便邀請將其「秋，初見如故」特展（即日起至111年12月31日）移師至藍鯨隔音門竹北直營門市展出，讓我們的客戶一同共賞大師的四季生命之美作品。

藍鯨隔音門、窗官方網站：https://www.jmss.com.tw/