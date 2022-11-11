台中市六大交流道周邊房價比拼 豐原匝道後勢看俏

交通要道是買房最重要的要件，分析台中市中山高6個交流道周邊房價，豐原／神岡交流道以親民房價、不易堵車、商圈成熟、公設完善等優勢成為房市潛力股，相比蛋黃區房價每坪省10～40萬元，更吸引民眾購屋置產。

豐原／神岡交流道周邊房價低，生活機能成熟，未來發展看俏。圖／業者提供

買在國道核心 交通便捷房價省一半 生活更舒適

國道中山高（一高）台中地區交流道從北到南，周邊房價分析：后里／外埔交流道與豐原／神岡交流道，預售新案價格每坪約32～35萬元，房價雖已站穩3字頭，但房價仍處在低基期，生活機能兩區相較，豐原發展更豐富且成熟；中清/大雅交流道周邊房價，大雅每坪已到40幾萬元，中清路靠近水湳一帶房價每坪約50～60萬元 ; 靠近中科一帶，房價也要50~60萬；中港交流道周邊則是七期與12期，房價最貴，每坪約60～80萬元；南屯交流道下的單元二周邊房價也是每坪約50～60萬元；即使是臨近精科的嶺東大學一帶，房價也來到40~43萬；最南側的烏日交流道，周邊房價也已站穩4字頭。

國道中山高（一高） 台中地區交流道從北到南，周邊預售新案房價分析：

交流道口 案名 111年度成交單價 后里交流道 展裕丰閣 27.4~33.4萬元/坪 豐原交流道 昌祐豐上 30.9~34萬元/坪 中清交流道 時代海德 55.2~61.3 萬元/坪 中港交流道 泉宇雲頂 57.5~74萬元/坪 五權交流道 國聚之見 41.8~42.3萬元/坪 烏日交流道 登陽未來之丘 35.8~45.3萬元/坪

通勤時間短，就學、採買方便是購屋者最關心的事

豐原房仲業者分析，買房不難、換個角度思考，台中都會發展快速，市區生活機能成熟的區域房價不斷創新高，塞車在市中心也是常見之事，住市中心，可能上下班的交通時間反而更長，因此，每天上下班是否能快速到家，反而是一般購屋者，大家最關心的事，簡單講，就是上下班方便，生活便利才是好地段，反觀居住在國道豐原交流道周邊，上下班便利，不堵車，大幅省下時間也讓購屋款更為親民經濟，讓生活更輕鬆愜意。

國道1銜接74線 台中外環打開交通任督二脈

綜上所述，豐原／神岡交流道周邊房價屬台中市六大交流道最低，學校、公園、商圈多，是最具發展潛力的城區！加上「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」目前施工中，完工後，屆時東、西、南、北向往來更便利，民眾將來生活脈動會更加倚賴這些主要幹道。

最強國道生活圈、地段首選、豐原門戶「昌祐豐上」受矚目

豐原／神岡交流道周邊最熱門的預售大樓新案「昌祐豐上」，訴求豐原門戶，開車1分鐘即到中正商圈、2分鐘豐原交流道、3分鐘可聯接豐原大道，15分鐘可到台中市區的新光三越商圈，即使到中科上班也是15分鐘左右車程，上下班交通最便捷，吸引中科科學園區、后里科學園、大雅、水湳、豐洲工業區的上班族一圓成家夢。

「昌祐豐上」基地四面臨路，規劃出戶戶邊間、良好通風採光，推出37-42坪3~4房的適居空間，正對公園及河岸綠園道，更適合三代同堂或退休族。