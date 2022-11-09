佛司特助建築業實現淨零排碳

【永續企業系列報導四】橫掃國內外各項大獎，致力打造世界天窗第一品牌

台灣採光通風天窗領導品牌佛司特金屬，首創採光與通風兼具的低碳節能綠建材。自2015年成立以來，橫掃國內外多項產品設計大獎，擁有多國專利。佛司特執行長詹智超強調，因應淨零碳排趨勢興起，建材業者不僅得講求自家產品低碳節能，更要能依不同環境，提出整體解決方案（Total Solution），整合建築中所有設施，將減碳效能發揮到極致，形成綜效。

佛司特研發出結合採光與通風兼具的天窗、消防排煙窗、人孔蓋等產品，從生產製造、行銷業務，到實際安裝，提供一條龍式服務。目前擁有兩大客群，包含廠房及透天住宅，詹智超笑說，從800萬透天住宅到8000萬別墅，搭配佛司特天窗，戶戶都有採光。

佛司特執行長詹智超與父親共同創業，意外趕上淨零碳排趨勢。圖／佛司特提供

成立7年，佛司特陸續榮獲2018年經濟部新創事業金質獎、2019年LCBA低碳工法認證，今年更獲美國紐約產品設計獎（NY Product Design Awards）、法國NDA創新設計獎（Novum Design Award）及香港設計獎的肯定。詹智超解釋，事實上，以採光來說，天窗照度是側窗的3倍，佛司特採用LCBA低碳工法，大幅減少建築使用燈具的時間，降低用電量，並達到減少30至40%碳排。

提及創業契機，詹智超謙虛地說，最初只因觀察到台灣中部許多廠房都是由鐵皮所搭建而成，普遍缺乏採光與通風，這兩項建築物基本且必備的元素。然而，一直都沒有兼具兩者特性的產品被開發出來，因此看準此商機，與做鐵件工程起家的父親聯手創業，佛司特的產品卻誤打誤撞搭上節能減碳趨勢，獲得市場好評。

台灣採光通風天窗領導品牌佛司特金屬，首創採光與通風兼具的低碳節能綠建材。圖／佛司特提供

根據內政部提出「淨零建築」規劃，2050年全台100%新建建築，及超過85%既有建築須達到「近零碳建築」等級。今年更推動「建築能效標示」，有效針對採光、通風、照明等建築能源管理做評估，帶動節能改造。詹智超直言，零碳潮流已勢不可擋，許多客戶只針對產品本身做考量，沒有意識到建築設施環境，也會影響採光、通風效能，連帶決定節能減碳程度。於是，曾在科技業打滾多年的他，將整體解決方案理念，帶進佛司特的業務與行銷策略，針對不同的建築環境和既有設施，提供客戶最佳產品方案及建議，這也考驗著設計師，是否能掌握不同建材類別的特性，做出最精準搭配。

詹智超認為，興建房屋使用的建材，由來自四面八方的供應商提供，每項建材都能對降低碳排有所貢獻，但如何整合所有建材，設計出最適當的整體方案 ，是一項大學問。他舉例，即便設置通風天窗，若沒有搭配適當的進風口，也無法有效降低室內溫度，減少使用冷氣，進而達到降低碳排。又或者，若廠房為了使用綠能發電，在屋頂佈建過多太陽能板，讓採光、通風變差，反而要開更多的燈和冷氣，增加用電及碳排，造成反效果。

除了以最高標準提供產品服務，佛司特更重視員工培訓，詹智超認為，唯有員工不斷提升，企業才能不斷進步。因此，佛司特定期協助員工接受完備的職業訓練、取得專業證照，就連第一線安裝人員也有固定的工作SOP及規範。

提到未來願景，詹智超有相當大的企圖心，期許將佛司特打造成天窗的代名詞，成為台灣，甚至世界天窗第一品牌。他也透露，相當看好越南、泰國等東南亞國家廠房市場，目前有多項合作洽談中，蓄勢待發準備跨出邁向國際市場的第一步。