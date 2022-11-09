青埔站前250米「威均帝璽」盛大動土

獨佔兆級開發鉅資，「青埔重劃區」近年強勢崛起，不僅成為全台房市交易量常勝軍，更以「亞洲矽谷」、「台灣唯一國際航空城市」站上世界舞台，在萬眾矚目下持續演進，將稱霸北台灣成為新國門都心。

同樣擁有無庸置疑的王者光環，在地品牌「威均建設機構」深耕青埔近半甲子，是青埔數一數二的地王建設品牌，繼推出「威均峰澤」、「威均園舞曲」、「威均青塘園」等指標作品後，強勢推出位於高鐵站前250米，號稱青埔史上最強地標的「威均帝璽」，並於11/5在基地現場盛大舉辦開工動土典禮。威均建設機構董事長陳滄潮、昇貿建設開發董事長李三蓮以及威均建設全體同仁、與承接銷售「威均建設機構」全案的璽悦廣告皆列席到場，共同見證「威均帝璽」開工動土，祈祝工程順利、鴻圖大展。

每一座偉大的城市，將由最浩瀚的建築地標領銜主演。青埔特有的國際視野獨厚「威均帝璽」，於高鐵站前250米如此難得的核心地段，極其稀有才能擁抱3690坪壯闊美地，「威均帝璽」更為第一超越第一，以超大中庭棟距36米、580坪大花園、挑高9米迎賓門廳等七星級飯店規劃盛裝這座世界級建築，未來預計在整座社區提供30項飯店公設設施，均獻給威均建築的貴賓、住戶與成就每一份非凡生活。「威均帝璽」在璽悦廣告團隊精準萬分的銷售策略下不斷改寫青埔地標級建築定義，未來亦將推升「威均建設機構」品牌不只定錨青埔，更將朝北台灣國際市場前進。預約專線：03-325-5888，線上鑑賞：https://reurl.cc/W1e5ay。