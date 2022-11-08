林口工一土地招商媒合會 11月18日起連續2天

型塑高科技產業聚落 打造創新園區

新北市經發局為鼓勵企業根留新北，並促進新北產業經濟發展投資佈局，將於11月18日至19日連續兩日，在林口南勢活動中心舉辦「2022林口工一土地招商媒合會」。由市府團隊協助用地媒合，以提升供需雙方洽談機會，期許將林口工一打造為新北低污染新興科技製造中心，創造就業機會，型塑安居樂業、友善繁榮新北市。

經發局長何怡明表示，新北在過去4年透過「Network平台鏈結」、「Transformation輔導轉型」及「Commerce振興行銷」三面向，推動新北產業蓬勃發展，未來新北市產業空間將藉由6大核心區域永續發展，以「Development開發創新」帶領新北走入經濟大開發時代。其中林口區將結合鄰近台北港優勢，蘊含先進製造量能，將可串聯林口、八里及淡水發展軸帶，成為鏈結相關區域的智慧製造及物流中心，推動林口工一成為低污染、高科技示範場域。

新北市政府近年積極推動林口工一市地重劃區開發，全區總面積約108公頃，產業專用區約67公頃，在新北市各局處努力之下，以市地重劃方式，於開發工程融入環境永續、生態友善及透水城市的理念，加上鄰近機場捷運系統、桃園國際機場及台北港，具交通優勢及發展潛力。

本次林口工一土地招商媒合會，整合出59個有意願出售（租）的私有土地，並介紹49個公有土地，同時詳細說明林口工一重要投資資訊，如地理環境、交通網絡、進駐產業類型及相關容積限制等，有利於需地者快速掌握土地資訊，期能精準媒合供需雙方，達成互利共贏目標。

經發局補充，透過市府持續努力招商，目前已有國際大廠準備進駐，就是看中林口工一區位優勢與發展潛力，同時未來將設置污水處理廠，讓有製程用水處理需求的業者，無需擔心後續排水處理，創造環境與科技製造共存的生活品質。

林口工一重劃工程預計今（111）年底完成，未來藉由新北產業政策，逐步形塑為高科技產業聚落，引導相關產業於合適區域設廠生產，除能增加產業進駐誘因與精準媒合需地廠商外，亦有助於市府落實產業政策，歡迎有意進駐的業者洽詢、踴躍報名本次媒合活動。報名網址（https://reurl.cc/deV4ZD ）。