永琦首個都更危老建案「見璞」5日動土典禮

永琦國際開發5日舉辦首個危老建案「見璞」開工動土典禮，位處雙和發展最成熟的核心區、雙和四號公園文教特區的建案，「見璞」以限量稀有釋出受到市場關注。

擁有豐富都更危老案開發經驗的永琦國際開發，看好雙北市中心地段的房產價值，近年積極布局危老都更市場，足跡遍及新北市雙和、鶯歌，以及台北市東區、中山區、北投等精華區，近期於雙和四號公園文教特區推出的首席危老案「見璞」，市場高度關注。

雙和四號公園佔地面積達11公頃，不僅是雙和地區最大的公園綠地，更因位處雙和市中心核心地段而彌足珍貴，加上公園內有國立台灣圖書館進駐，結合周邊完整學區形塑成的公園文教特區環境，不僅房市指名度高、房價易漲難跌，售價僅大安森林公園的三分之一，偶有新案釋出往往成為民眾爭搶標的。

永琦國際指出，位處雙和發展最成熟的核心區，雙和四號公園文教特區早已無素地可供開發，區內房市交易長年以中古屋為主，由於地段與環境無可取代，當地屋齡40年的舊公寓也能輕鬆賣到5字頭，近年推出的新案多屬都更或危老案，面公園第一排新案近期的成交價甚至已站穩8字頭。

「見璞」位處雙和文教特區靜巷，距離四號公園僅5分鐘散步距離，周邊有永平、永和、新和3所小學，以及漳和、福和2所國中，學區完整，鄰近的主幹道景安路、宜安路商家林立，且有郵局、農會、商業銀行等多家金融機構聚集，日常採買可仰賴保健市場、永安市場等傳統市場，生活機能發達。

交通方面，「見璞」周邊匯集「一高、二快、三捷運、四橋」的便捷交通網，除了國道3號(一高)、台64線與水源快速道路(二快)，以及華中、中正、永福、福和等4座聯外橋樑，位處捷運新蘆線永安市場站與景安站的中心點，距離雙捷運站約僅800公尺，轉乘連結至環狀線中和站也近在咫尺。

「見璞」全棟規劃20戶，扣除地主保留戶後稀有席次釋出，市場人士預料，正式公開後銷售佳績可期。官方網站：http://jianpu.com.tw/