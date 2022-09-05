危老重建爭議多?! 大家地產分享業界過招秘辛

近來危老重建案爭議多，房產學者張金鶚更發言直指很多預售屋工期拉到「十年」不合理，代表爛尾樓風險越來越大，知名房仲地主陳泰源也在祖產重建案中發「不自殺」聲明槓上改建建商！2022年通膨升息趨勢下，建商缺工缺料、面臨通膨等議題衝擊下，要怎麼跟建商談判，才能拿到比較好的換屋條件？如果跟建商之間碰到爭議，該如何保障自身的權益？大家地產董事長卓家雄、建築法規委員會主任委員劉明滄、北市危老重建推動師鄭義嚴、陳守文律師，分享建商、地主在危老重建常見的過招秘辛。

知名房仲打悲情牌 告建商偽造文書三次遭不起訴

以知名房仲陳泰源的案例舉例，饒河街店面祖產合建案先跟第一手建商寶吉第簽約，但寶吉第週轉不靈倒了、變成爛尾樓，18年老牌營造廠大家營造跳出來接手成立「大家地產」建商品牌，爛尾樓才得以重生成為危老重建案「松蔦青語」，但預售屋銷售期間，遭陳泰源直接開記者會爆料，用「不自殺聲明」、「一屋二賣」等假設性聳動議題，意圖阻止銷售，並三次提告建商，遭到法院三次駁回。

松山站雙鐵河景建案松蔦青語即將完工，爛尾樓得以重生。 圖／業者提供

地主爆料動機？大家地產：威脅建商 無償換高樓層

以建商的角度來看，大家地產董事長卓家雄認為陳姓地主這案例的確值得收為教案，讓業界討論，陳姓地主參與房屋分配選換屋會議時，希望「無償」從約定的低樓層換到價值較高的高樓層，不想依合建合約中「找補機制」付出「價差」，主張「可隨意變更分配權利」，無視合約精神導致雙方無法達成共識，並一再利用其媒體優勢持續放話，意指危老獎勵坪數遭建商全數私吞。

卓家雄表示：「大家地產在溝通過程盡最大誠意，透過信託機制將陳姓地主想要的高樓層先全數保留，犧牲銷售，等待協商最終結果，因此不會一屋二賣、產權不清。」至於危老是否私吞所有獎勵？卓家雄表示：「大家地產付出許多時間成本提案，爭取到後來才頒布的危老獎勵後，即依合約分配『最大』坪數給陳姓地主，建商必須依合約公平對待每位地主，不是『會吵的地主就有糖吃』，我們持續認真蓋房子，後續相信正規法律途徑會還給我們清白。」

危老重建合約有哪些常見爭議？印鑑授權要小心

合建案因為有很多文字需要地主印鑑多次蓋章，授權給建商時應該在合約上講好授權範圍，才不會有後續糾紛，以陳姓地主故事為例，以盜用地主印鑑為由，提告大家地產偽造文書高達三次，至今法院已「三度」偵結「不起訴」，還給大家地產一個清白。

建築法規委員會主任委員劉明滄：合約審閱靠「三師」



建築法規委員會主任委員劉明滄表示：「合建契約常有糾紛，是因為彼此認知解讀不同，建議地主要將合約至少給『三個師』審閱過，第一是『估價師』，算出權利價值、第二『建築師」，顧好容積多寡，第三是『律師』，負責把關條文用語、退場機制是否對地主有利。」

律師陳守文：合建案地主須審視、了解契約條件

陳守文指出，合建就是由建商蓋樓，蓋成後地主再拿土地和建商換房子的互易契約，也就是說，建商負責依法令辦理建築設計、及請照興建事宜，自負所有營建費用，至於大樓興建完成取得使用執照後，地主可拿多少土地換得新大樓多少坪數及位置的房子，就按照合建契約內容辦理。本案例地主明顯是想藉危老容積獎勵製造「爭議」來要求建商再多給坪數，但此策略以法律面來看恐站不住腳。

陳守文律師(右)、北市危老重建推動師鄭義嚴(左) 建議 地主須善用律師、危老重建師保障自身權益。圖／業者提供

北市危老重建推動師鄭義嚴：地主要看懂土地條件 了解容積計算

北市危老重建推動師鄭義嚴對合建爭議案，則是建議地主思考另外一個角度：「要留什麼樣的資產給下一代？每次都更啟動都是很難得的契機，因此基地條件、容積、未來的售價，都要想好再進行。」

劉明滄委員則打趣的比喻：「很多地主不了解自己土地的條件價值，以布料來舉例，這塊布是做內褲的，無法做西裝，要看懂自己土地的條件，這是最重要的。」建商最頭痛的是地主經常提出「一坪換一坪、再加一個車位」這會窒礙難行，因為土地能蓋多少容積、才能計算分回多少，分配取決於造價跟房價，房價高的地方，自然就分得比較多。」因此建議雙北地主在參與都更、危老重建過程中，一定要學會基礎容積計算，才能看懂合建契約裡面的換算是否合理。

大家集團成立於2003年，創立之初以承攬公共工程為主，承辦過的案件包括樹林體育場、台北市立仁愛醫院、淡水忠烈祠改建等工程，後透過合作及聯盟的方式將承做業務擴展至住宅、工業廠房及飯店旅館等領域。2016年正式成立「大家地產」，投入建商品牌之路，建立從開發、建設、營造完整上下整合模式，並隨時可配合市場脈動調整產品策略，兼顧建築的安全、品質、創新與進度，以達永續經營之願景。

近年來完成工程包括台北市大磊建築的何必館，大哲建築大哲悅，中正區台大ＢＯＴ的精品璽亞飯店、威堡建設今綻及合筑新建工程、上櫃公司光隆之桃園物流研發中心、及新北市文傑建設板橋信義樂章、寶麗金、寶可麗、三峽雙綻等建案。