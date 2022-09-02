黃偉哲參觀亞東預拌混凝土台南展攤位

由本報舉辦的第一屆「2022臺南國際綠色產業展」，展期從今(2)日起一連3天在「大臺南會展中心」舉行，除了實體展、研討會外，亦同步開辦一個月線上展，未能親自至現場的民眾也能藉由上網觀展，成為本屆南台灣年度最大的國際綠色產業盛會的特色，現場採取換證免費參觀方式入場機會難得，有興趣的各界人士宜把握機會至現場參觀。

聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊，提供企業與民眾第一手綠色產業訊息

首屆「2022臺南國際綠色產業展」聚焦與匯集綠色產業相關產品及資訊，提供企業與民眾第一手綠色產業訊息， 基於綠色能源、智慧儲能、節能環保、循環經濟等綠色產業是政府與企業近年積極推展ESG的重點項目，鑑此本報於台南高鐵附近的「大臺南會展中心」舉辦此專業展，台灣綠能產業推動核心基地-沙崙智慧綠能科學城旁，鄰近綠能產業園區，以作為綠能科學城創新技術實證生產基地，打造完整上中下游綠色經濟產業鏈，為南台灣綠色產業開創商機。

今日下午舉辦開幕典禮，由主本報社長陳國瑋，邀請經濟部參事吳志偉、臺南市市長黃偉哲、大臺南會展中心董事長葉泰民、工研院綠能與環境研究所所長王漢英、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會首席副理事長林新寶、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會理事長陳鴻儒，以及台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中等貴賓一起出席盛大剪綵儀式揭開展覽序幕。

2022臺南國際綠色產業展獲經濟部國際貿易局「111年輔導業者在臺辦理新展」計畫輔導；展區共規劃八大主題區，包括：政府及學研區、綠能發電區、智慧儲能應用區、電動車與電池區、循環經濟區、零碳及減塑區、綠建材區、節能與環保設備區等，匯集經濟部能源局、工研院、金屬中心、塑膠中心、沙崙科學城、成功大學、崑山科大綠研中心、中油、台電、大亞集團、亞東預拌、亞洲水泥、台灣低碳集團…等國內產官學研聚集，展覽期間大會並結合工研院、塑膠中心等國內法人及邀請專家學者，以「深耕綠色產業、邁向低碳永續未來」為主軸舉辦4場研討會，聚焦循環經濟、智慧儲能、塑膠創新趨勢及淨零轉型等議題，採預約報名制場場均已爆滿。

2022臺南國際綠色產業展展期從9月2日至4日，每日早上10點至下午6點(最後一天5點閉幕) 。國外買主及國內業者憑名片免費換證入場，亦開放一般民眾填寫問卷後，可免費入場參觀，另外，大會同步開辦線上展，展期從9月2日至30日，提供買主與參展商線上遠距互動平台。民眾期間只要憑申請帳號，即可登入線上展網站greenexpo.ctee.com.tw參觀，亦可上官網：cec.ctee.com.tw/green/查詢，電洽：(06)2701815。