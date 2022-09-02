台北第2個內科 國泰雍萃成北士科指標

大台北土地難求，但重劃區依舊為建商推案重鎮，尤其新興重劃區在政策推動下，發展速度一個比一個快，以目前房市相當火熱的『北投士林科技園區』來說，全區約94.38公頃，卻僅約20%的土地為住宅用地，土地供給有限，加上政府投入軟硬體建設，成為鏈結「內科」及「南軟」園區的重要台北科技廊帶，發揮產業群聚效應。

跟著國泰 選地哲學建築慧眼 逾千坪基地以稀為貴

看好「北投士林科技園區」是北市最後一塊大面積重劃區，吸引不少自營商、電子新貴進駐，也不乏大安、信義區民眾移民至此，在大型建商聯手推案下，北士科儼然成為台北市北區新豪宅聚落，尤其又以「文林北路」為最炙手可熱的燙金門牌，國泰建設慧眼獨具取得1168坪角地，加上58年來所累積的品質保證，【國泰雍萃】甫公開銷售即獲得高資產族群青睞。

【國泰雍萃】基地廣達1168坪，正對42米文林北路，規劃地上26層、地下4層，坪數定位為36、47、56坪，全案前後各有65米、28米棟距，建蔽率僅有18.62％，更擁有450坪的景觀花園。結構上採SC鋼骨結構，並於標準層每層設置8組耐震間柱，外觀由金以容．林弘壹．朱弘楠共設計，強調與環境共好的居住理念。平面格局上，一層五戶，戶戶格局方正大面開窗，其中47、56坪2種戶型邊間三面採光、衛浴皆開窗，全案高得房率特色，是買家成交的主因之一。

台北黃金科技走廊 重量級產業新聚落 北士科前瞻布局

看好北士科園區結合周邊資源與發展優勢，以「智慧健康產業」為發展主軸，引入民間投資開發能量，帶動園區及周邊整體發展，交通便利四通八達，一小時可達台北與基隆兩海港、桃園與松山兩機場，鄰近高速公路、捷運紅線，運輸便捷，目前已有眾多數位醫療、生技、智慧科技等產業準備進駐，包括中鼎集團第二總部大樓、VＯLVO服務中心、仁寶、康舒、新光紡織、士林電機等大咖插旗卡位，預計未來創造的人口紅利可達3.5萬。

2021年底，北市府招標T16、T17、T18地上權土地，仁寶以與康舒科技共同以82億元得標T16，將興建地上五十五層樓高的企業總部，T17、T18則由新光人壽以44.02億元得標，在大型企業進駐帶動下，可望讓北投士林當地產業結構徹底改頭換面。不僅如此，友華生技與旗下關係企業2021年也以逾22億元買下「華固創富中心大樓」半棟，緊接著叡揚也以6.6億元購買近千坪，看好的皆為北士科以科專用區規劃的定位，對有意自建或購買總部大樓的企業而言，無疑提供了市中心所缺乏的難得機會。

此外，汎德永業汽車去年底也通過台北士科BMW全功能展示暨服務中心投資案，擬斥資新台幣8.6億元，在北投士林科技園區興建5000多坪的全新經銷據點，預計2024年第3季開幕啟用，看好的也是北投士林科技園區規劃之初，即納入智慧生態理念，符合全球永續發展理念。

「北投士林科技園區」土地劃分示意圖。圖/業者提供

以綠能 休閒 生活為目標 定位為生態智能重劃特區

北士科徹底落實永續發展，道路工程是台北市共同管道首例，可避免重複挖補道路，並建置達200年防洪標準的洲美超級堤防，並於園區塑造綠色運輸及生態節能空間環境，建構示範性生態社區，是首座兼具生活的產業園區，也是北台灣位置最優越的產業基地。

「台北市整體科技園區蓬勃發展，園區面臨開發飽和的情形，北士科園區將是現在與未來關鍵的產業發展腹地，」台北市產業發展局長林崇傑指出，其中北士科結合智慧電網及相關能源管理設備規劃，建立新園區型態，目前北士科科專用區已有超過一半的土地屬於已完工或是開發中的狀態，正在迅速發展中。

國泰雍萃接待中心，前方基地以稻田園藝呼應關渡平原穀倉意象。圖/業者提供

緊鄰天母士林，生活機能成熟，資產保值抗通膨首選

此外，科專區儲備發展潛力，帶動人文薈萃與商業繁榮，北台表演藝術中心、台灣戲曲中心與歐美日國際學校圍繞，天母士林商業氣息熱絡，生活機能完整。榮總、振興、和信醫院，陽明大學、新光醫院近在咫尺，醫療資源與人才豐沛，區域房價後勢看漲，成為台北市房地產增值潛力最強勁的區域。

貴賓專線 : (02) 2922-5888

接待中心 : 台北市北投區文林北路55號

個案網站 : https://one.newland.tw/TheEssenceGarden