智慧宅引共鳴！宏普半年橫掃青埔近50億銷售額

放眼全台房市重劃區為上半年主要焦點，各區域買氣不時傳出有個案表現亮眼，除了地點、價格外，建案規劃更成為買方出手的關鍵主因，以桃園青埔重劃區來說，上市公司宏普建設推出的「智慧新5居」成功引起市場共鳴，半年橫掃青埔近50億銷售業績。

然而「真正能受到買方青睞的，還是宏普強勢的產品規劃」。地產業者指出，過去在台北市推案的宏普建設是知名的品牌建商，去年第四季到青埔推出「宏普画時代」，吸引不少科技新貴跨區購屋，除了品牌力之外，最主要就是社區主打「智慧新5居」新居住體驗，讓年輕人對於未來居住生活有別於一般建案的想像，也顯示智慧是現下的建築趨勢。

「智慧新5居」包括「防疫設備」做到社區零接觸、獨戶新風機，在疫情效應下，提升居家品質安全；而「智能設備」像是獨戶智能燈控，只要動動口、動動手，輕鬆掌握家中大小事，此外「暖心建材」服務，包括防水5年、崁入式家電、地磚選配等，透過各種加值服務，滿足現代生活體驗。

市公司宏普建設推出的「智慧新5居」成功引起市場共鳴。

另外，蔦屋書店被評選為全球20家最美書店之一，不僅在日本代官山、台北有據點，接下來也將進入到青埔名宅「宏普画時代」社區，這不僅是青埔首座臺灣蔦屋跨界選冊外，預計將規劃成藏書豐富多元的閱覽室。臺灣蔦屋以個案型態、住戶組成量身挑選書籍種類，成為建案的一大特色，也讓「宏普画時代」具有臺灣蔦屋選冊、飯店式服務「宏普生活」，在青埔重劃區中獨樹一格。

「年輕世代看好新五G、智慧建築是現下住宅趨勢」。地產業者表示，宏普建設在青埔推出的兩個建案，雙雙導入防疫、智慧、綠能、暖心、服務五大特色，不僅攏獲科技新貴族群，也滿足年購屋族的心，是亮眼銷售關鍵。

此外，看好的桃園發展的宏普建設，也發揮最善長的建築及坪效規劃，透過優質建築系統、極致坪效，成為青埔自住客首選建案。舉例來說，「宏普画時代」就以雙主臥舒適尺度規劃，以及產品跳脫區域市場打破舊有框架，戶戶採光佳，符合剛性需求居住環境，受到消費者的青睞。

「宏普画時代」以雙主臥舒適尺度規劃，產品跳脫區域市場打破舊有框架。

據悉，宏普規劃之初就以整合規劃端、設計端與客戶實用需求為考量，並在青埔區域首創二房雙主臥規劃，滿足現代人家庭成員各自有自己的私密空間，符合剛性需求居住環境，並整合二房往往忽略之鞋櫃、電器櫃、冰箱等收納空間，成為區域格局新指標。

長年推案的宏普建設不僅在台北有相當的品牌力，這回在青埔也打出好口碑，累積死忠粉絲群，未來宏普將持續深耕桃園，除了青埔的「宏普画時代3」系列，宏普也在機捷A19青塘園周邊也購入1,700坪土地，A20興和特區同樣買進3,000坪土地，由此可見，宏普深耕桃園的決心，而宏普建設手握的青昇段408地號，更是以稀有地段之姿備受注目，即將在青埔精華地段公開新作。

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