新板7折價 江翠重劃區剛性需求強勁

新北市最大行政區板橋，深受購屋族青睞，更是北客移入新北的首選區域，近5年又以江翠北側重劃區為板橋最熱門的區位，江翠北側重劃區於2017年推出首案，以新北的大直重劃區，讓利價格為主打，吸引在地客層進駐，根據樂居網資料顯示，江子翠生活圈屋齡5年內新成屋，近五年成交價格約成長20.86% ，整體房價健康成長。

在地地產業者指出：新冠疫情影響下，不少蛋白區瘋狂飆漲，但房市熱潮後，蛋白區漲跌都較大，難以支撐房價。而新板為板橋指標蛋黃區，集結高鐵、台鐵、捷運板南線、環狀線、客運五鐵共構，享有百貨、影城、美食、育樂、飯店等機能，從交通、商業來看，房價都具有保值性。

僅約7分鐘，江翠北側重劃區具水岸景觀，休閒機能豐富，購屋族多屬剛性需求，有基本胃納量，人口夠多，較不受景氣影響，目前整體房價站穩6字頭，不少高樓層面公園、面水岸開價更上看7字頭，但與新板特區近百萬房價相比，江翠房價仍屬7折價格。

江翠重劃區最大功臣 立信機構

目前，江翠北側重劃區土地開發已逾六成，新建案陸續興建完成，許多人不曉得此區之所以能夠開發成功，幕後的大功臣為立信機構董事長賴運興，總面積廣達82公頃的江翠，立信機構就整合了近50公頃，賴運興董事長從2008年開始積極奔走，經過8年，協調1200位地主，積極耕耘此區。

目前於江翠重劃區推出「立信帝景」、「立信天禧」、「立信采蝶」、「立信瀚疆」等經典個案，據了解，江翠CDEF區總戶數約1萬800戶，屬於立信機構約為3800戶，等於每三位客戶就有一位客戶選了立信。

立信天朗 享校園公園首排

立信機構近期推出「立信天朗」，此案位於中正路與新月一街口，此案最大特色是面對玫瑰公園、校園，享板橋國中400米棟距景觀，規劃2房17、20坪、2+1房23、28坪、3房33坪戶型，全案主打新板7分鐘，房價7折價，17坪小2房產品，因坪數小、總價低，吸引不少首購族預約。

江翠C區新案 「立信天朗」， 正面板橋國中第一排，享景觀優勢。

此案為屬於江翠C區，正面板橋國中第一排，享景觀優勢，鄰近板橋藝文特區、板橋國民運動中心、27萬公頃的新海濕地公園，也可以從新月橋到新莊廟街商圈。機能方面，「立信天朗」鄰近板橋中正路商圈，該商圈小吃美食、全聯、家樂福超市、診所林立相當便利，交通仰賴64快速道路、新海橋。

建材上，此案搭配櫻花廚具、櫥下型濾水器與微波烤爐、Samsung電子門鎖、TOTO衛浴、國際牌暖風機、電動曬衣架、全棟社區搭配 Honeywell全棟式濾水器，Sharp醫療級電梯空氣淨化除菌、德國GreenWeb PM2.5防霾紗窗、預留充電車位管線，同時提供十年防水保固服務。

立信御景 稀有中小坪數景觀宅

立信機構另一案預售案為「立信御景」，為水岸第一排，規劃23~38坪、2~3房，主打江翠少有的中小坪數景觀宅，鄰近裕民商圈，兩個案均位於C區，C區為江翠重劃區中，唯一沒有高架橋遮蔽景觀的區域，兩案除建材一樣、同樣享有十年防水保固服務。

立信機構在82公頃的江翠重劃區內，整合了近50公頃建築用地，是江翠首屈一指的最大推案開發商，並推出多個具有公園或水岸或校園景觀視野優勢的經典個案，每案都深獲市場熱烈迴響。

業者表示：立信機構對於江翠重劃區耕耘有目共睹，所挑選的基地多數具有公園、水岸景觀特色，而立信機構為建商、營造、銷售、物業一條龍服務，客戶也能較為安心，「立信天朗」總價含車位，約1200萬到2400萬，「立信御景」總價約1500萬到2800萬，目前客層為板橋在地客層，首購、首換客層。