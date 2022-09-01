誠寬x璞園二度攜手 職人建築「日日好日」立足天母

深耕天母、石牌地區多年的璞園以精準的選地目光，高品質的建築美學、獨具巧思的貼心設計深植人心，擁有一票死忠粉絲，每一回推案都成為區域指標個案，而這回二度攜手誠寬建設，於德行東路與芝玉路一段推出「日日好日」，並力邀百工職人強強聯手群策，打造天母最美的街廓。

誠寬建設由北市起家，開業近30年，秉持著貴我安心、細膩建構，以及量少質精等建築精神，搭配旗下的甲級營造廠信昶營造，以職人工法形塑每個作品、細鑿出精工品質，施作外牆壁必上鷹架逐片檢驗、全天候緊盯著清水模不間斷灌漿工程，從「樂陶陶」、「上善若水」到「樹與屋」，幫每一戶圓人生的夢想，而璞園以高質感建築、規劃細膩等為人所知，兩大建商合作將美學建築引領到不凡的境界，從第一案廣受好評的「春生生」，時至今日的「日日好日」，每每推出都引發市場熱烈討論。

全案更邀請到哈佛建築碩師林友寒、何以立透過光影景、清水模素材，形塑天母最美的暖建築，加上沁弦築影照明林靖祐、太研景觀吳書原等陣容，捏塑質感建築。

此外，不僅建築外部亮眼，內部公共設施也相當吸睛，挑高6米的藝術展演大廳搭配由國寶級畫家趙國宗老師創作的「日日是好日」油畫，讓住戶每日都能感受到美學策展、沉浸返家的悠然時光。

而「日日好日」所在的基地過去為芝山郵局舊址，區位地段精華，為正士林門牌，位於天母生活圈及陽明山系之間，擁有高島屋、天母SOGO及新光三越三大百貨，且近距天母運動公園、棒球場，轉身就能悠遊陽明山系，完美演繹都市與自然的融合。

全案占地391坪，坐西朝東，規劃地上14、地下4層電梯大樓，採毛胚交屋，提供住戶義大利敵銳玄關子母門、日本YKK隔音氣密窗、德國LEICHT廚具及日本TOTO衛浴設備等建材，主力坪數為45坪、53坪，每層二戶戶數單純，吸引不少想回到天母生活的人，以及一住就離不開的天母二代出手購屋，且「日日好日」全新完工，相較於預售案，具備可即刻入住，施工品質、建材規格等都能親眼見證。