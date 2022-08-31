海悅賞屋抽購屋圓夢金活動 簽約加碼抽房車

在萬物喊漲、薪水凍漲，海悅國際（以下簡稱海悅）堅持回饋給會員最好的福利，謝謝海悅會員一路上的支持與陪伴，走過後疫情、升息與通膨發酵這些艱困的時刻。2022年海悅回饋不縮水，反加碼祭出千萬購屋金。活動期間內只要到海悅銷售個案賞屋，即有週週抽即享券、月月抽『總價值200萬購屋金』的抽獎資格。本年度購買海悅代銷建案，還有機會把『LEXUS UX200』開回家，住新房、開新車，願望一次滿足。

賞屋就能抽 週週抽即享券 月月抽200萬圓夢購屋金 購屋省超大

買房前要多看多挑多比較，才會知道自己要什麼。為鼓勵後疫情時代的首購族多賞屋，8/1-12/13至海悅代銷建案賞屋，即能享有週週抽家樂福、ubereats即享券及HiOO香氛購物金。如果買房頭期款還沒存夠，現在就可以先多看看不同的物件！接下來幾個月，除了有機會成為『100萬購屋金』的幸運得主外，每月更加碼抽出『5名20萬購屋金』得主，中獎機會多更多。圓夢購屋金絕非廣告話術的墊高房價，而是實質的現金減輕購屋壓力。

宏盛心中央已購客-林氏兄弟：有了『20萬購屋金』的加持，讓樓層＆戶別的選擇多更多，更從中樓層換至高樓層。

限時購屋 再抽LEXUS休旅車 住新房、開新車 夢想一次到位

與其讓錢不斷從手中花出去，不如到海悅購屋，除了離成家夢想更近一點還有機會抽中休旅車，今年海悅特別準備了超猛大禮LEXUS一台，只要完成簽約購屋一戶且支付簽約金的海悅會員，即有乙次『LEXUS UX200』抽獎機會。介紹親友成功購屋乙戶，即增加一倍抽獎機會，介紹越多中獎機會越高，有車有房一次滿足，此時不推親友入坑更待何時。

『青年標配 有房有車當前輩』-預約賞屋：https://maac.io/1MW5n

LEXUS UX 200 菁英版，圖片僅供參考，實體依主辦單位提供為主。

搶先公開 「海上明悅」中秋賀禮新突破

受疫情影響，居家時間變長，人們更加重視居家品味。因應這樣的趨勢，今年中秋，海悅國際突破原本產業設限，力求延伸不一樣的居家新火花，以旗下自有品牌HiOO 香氛作為貴賓賀禮。

推出三色禮盒，外觀以「海上生明月，悅下寄香思」作為設計主軸，意在從水波紋提袋中，取出明月禮盒。內含居家使用的擴香及噴霧2款產品，愉悅舒心的多款味道，為佳節增添不少氣氛。HiOO共推出五款香味的噴霧及擴香，預計2022 年末將有機會上市販售，吸引注重居家品味的民眾關注。