國城「定潮」展現將世界五感喚醒的達人本色

高雄最頂尖的豪宅竟然同時擁有兩間榮獲2022米其林美食指南星級餐廳！在豪宅「定潮」，國城建設與擊壤設計共同打造兩座頂級餐飲空間，由來自日本米其林二星名店傳Den主廚長谷川在佑與米其林一星法餐Liberté a table de TAKEDA主廚武田健志入駐，師承長谷川料理長的藤本詳一為承Sho大展廚藝，與武田主廚所引領的Liberté，共同於今年米其林評鑑大放異彩。

國城早在十年之前、定潮規劃之初，便預期讓世界看見高雄，而味覺是世界的共通語言，於是特地留下空間讓頂級餐飲進駐，於今受到擁有百年歷史的米其林美食指南肯定，讓高雄的名字躍登世界舞台，也展現豪宅與美食的完美融合，讓各界對高雄的印象更加不同以往。

高雄國城建設力邀到米其林一星法餐Liberté a table de TAKEDA主廚武田健志入駐「定潮」。

高雄過去未列入米其林評鑑範圍中，國城卻在「定潮」大膽引進兩家米其林星級餐廳，不僅只是由名廚掛名，而是堅持由名店主廚直接掌廚，目的就是為了沿襲日本職人的精神，將最好的美食帶給高雄。國城相信「把一件事情做到極致，就能成為時代的藝術」，城市的底蘊除了建築之美的硬體層面外，也包括日常生活的軟體層面，每個人的生活都與吃住不離關係，為此國城不僅打造豪宅、更添設米其林餐廳，讓高雄成為視覺與味覺並存的饗宴之都。國城認為豪宅不該僅止是建材與建築空間的本身，更需要注重除了硬體空間之外的生活品質。建築會存在土地上很久，要思考如何透過建築的軟硬體革新，帶給都市全新價值，才是建築藝術的本質。

美食味覺饗宴加上建築視覺鋪陳，國城「定潮」為豪宅建築美學，帶來嶄新的境界。

特別值得一提的是，美食佳餚深受國際肯定，其空間設計也同樣表現非凡。由擊壤設計為兩位名廚打造的Liberté & 承美食空間也一舉斬獲德國iF室內設計獎及多項國際獎項。透過美食味覺饗宴加上建築視覺鋪陳，國城打造不同凡響的「定潮」，如約完成十年之前對自己、對高雄的諾言，要讓高雄建築的水準追上國際，甚至翻轉大家對豪宅的既有印象。國城矢志要作為開拓者，走在前面，讓大家從後面跟上來，一同為高雄建築美學，帶來嶄新的境界，「定潮」的兩家餐廳 Liberté & 承 更為台南高雄唯一獲得一星殊榮。