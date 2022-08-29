中壢房價站穩4字頭 蛋白區2字頭綠逸開發區崛起

桃園航空城計畫不只是因應機場設立的科技產業專區，同時更是打造青埔特區成為國際智慧城市的主要發展核心，作為台灣工業重鎮的桃園擁有許多工業區，許多高科技產品都生產於此。而青埔特區至觀音工業區的主要道路命脈「月桃路」，目前已完成第一階段拓寬，將原來10米路拓寬至20米，未來將成為連結青埔智慧城市與觀音工業區的主要幹道，帶動產業連結發展。

月桃路拓寬後帶動整體區域發展。圖／業者提供

隨著月桃路拓寬計劃完工，未來的青埔可連接中壢過嶺、觀音草漯、大園航空城，生活商圈擴大，成為與中壢、桃園共榮的國際城。因此月桃路經過的地區吸引許多建商推案，形成新興住宅聚落「航空城中壢綠逸開發區」，地處青埔綠帶，鄰近中壢各大生活圈，無論是青埔各商城，或是大園傳統商圈市區、觀音草漯商圈、中壢海華商圈、過嶺COSTCO，車程皆可在約10分鐘抵達，生活圈廣大而靈活，南北往來皆便利，隨著航空城發展蓬勃，區域房價從早期１字頭房價到現今已上看３字頭，房勢前景備受青睞。

中壢綠逸開發區至各生活圈皆10分鐘左右車程皆可達。圖／業者提供

同樣位於中壢地區，中壢綠逸開發區的特色在於擁有高綠覆及低密度之慢活、宜居等特性，開窗即見綠景，整體氛圍充滿生活閒適感，區域內大型綠化公園的崙坪文化地景園區，每月輪換不同檔期的活動以及月眉環保公園，充滿芬多精的林蔭，可以帶全家野餐、溜小孩、運動健康，享受沉浸於健康與文化的自然環境，再加上原有山東國小、大崙國中，校風純樸，深耕在地文化。現代人渴望工作與家庭平衡的夢想，可以在此實現。

該案是中壢門牌中相對稀有且吸引人的高CP值價格。圖／業者提供

目前青埔房價已站上5字頭，緊鄰的中壢綠逸開發區房價才進入續勢待發初期，以川洋晴川透天別墅建案來說，總價1688萬起，70坪空間，每坪單價只要23.8萬，是中壢門牌中相對稀有且吸引人的高CP值價格，也因此吸引許多看好此區發展的購屋族群入手。