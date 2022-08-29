澄德航太特區「三發・首席大院」罕見造鎮案受矚目

高雄仁武區開發話題不斷，一直以來也被視為移居首選區域，台塑仁武廠區、仁武航太園區與中山大學仁武校區等開發持續進行，人口陸續移居進駐也形成完整生活圈，龐大的消費力，也吸引許多連鎖品牌如麥當勞、寶雅、星巴克等進駐插旗也讓仁武房市水漲船高，隨著相鄰的台積電廠區正式動工，串連仁武產業園區以及近日國道七號環評通過等議題，仁武房市將醞釀再掀一波熱潮。

隨著市中心開發日漸飽和，人口外溢與仁武產業開發效應，也讓仁武房市受到剛性自住客與置產族青睞。仁武區相鄰左營、三民核心城市，近年來市政重劃區積極推動也成為民眾購屋的熱區。根據高雄市民政局統計，仁武區的人口自2006年到2021年，年年都是正成長，16年間成長幅度高達41.5%，更是高雄所有行政區中罕見人口逆勢成長最高的行政區。

八月中旬台積電楠梓產業園區動工，將串連仁武航太產業園區，成為南部科技S廊帶的一環，仁武航太產業園區也招商順利，航太供應鏈「駐龍精密」、「成新科技」、「科力航太」、全球汽車電子領先地位的「元山科技」、半導體設備大廠「天正國際」等上市櫃公司，都宣布將進駐仁武航太產業園區，與路科、橋科、楠梓產業園區形成科技廊帶效益，加上中山大學仁武校區的興建，產學開發吸引人才移入，帶動仁武成為科技產學人才搖籃。

仁武區內擁國道1號及國道10號的交流道交通機能，串連南來北往。鄰近左營高鐵站與新光三越，車程15分鐘也可達漢神巨蛋商圈，快速抵達市核心。近日國道七號近期環評初審通過，未來若是順利完工，成為洲際碼頭重要聯外道路，由市中心交通直接銜接至仁武，構成南北向核心路網，有效紓解國道交流道車流量。

仁武串連國道1號及10號 更能快速連結漢神巨蛋及左營特區。

仁武區挾帶重劃區建設與產業利多，讓仁武受到剛性自住與置產投資族青睞，房價也水漲船高，新建案房價現也站上3字頭。其中仁武區內唯一規劃商業區的重劃區「澄德航太特區」，因快速聯通高雄市區與航太產業園區為鄰的強大優勢，街廓整齊風貌，近擁八卦休閒公園、澄清湖風景區等，豐綠休憩機能，也成為各大建商搶進區域。

澄德航太特區 近擁八卦休閒公園豐沛綠活生態 滿足日常休憩。

看好「澄德航太特區」區域發展，高雄指標建商三發地產於「澄德航太特區」承德公園旁一塊三片林路基地，推出罕見大型造鎮新案「三發・首席大院」。高達3711坪超大基地，保留基地三面臨路優勢，規劃臨路退縮與社區中庭景觀棟距，最高更超過20米，開闊棟距保留建築通風與綠意景觀，大基地優勢，社區全平面式車位，並打造電動車友善社區，部分車位預留電動車充電設備線槽，多元公設，媽媽教室、ＫＴＶ等，1樓還有長25米泳池等罕見頂級享受，未來將成為該區段指標社區。