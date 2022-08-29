14期「仁平段」品牌建商搶進 複製七期歌劇院特區名人豪宅聚落趨勢

豪宅聚落隱身於繁華市心中的靜巷之內，離塵不離城、一半繁華一半院落，一向為深具品味的高階族群所青睞。台中七期內的「歌劇院特區」，藝文氣息濃厚，坐擁歌劇院藝文綠帶和夏綠地公園，又與新光、大遠百百貨商業機能鄰近但有區隔，可說是台中最頂端的豪宅聚落。新近位處14期重劃區的區域，區內百貨、明星私校、生態公園等，宛如第二個歌劇院特區再現。區內國泰建設、元鈞建設、雙橡園建設、順天建設一線建商，陸續插旗。尤以近年崛起，向以人文質感、巧雕細琢著稱，在地段與產品規劃優勢下的元鈞建設「坐忘山」，已掀起頂端客群的話題與關注。

元鈞坐忘山專案副理廖振堯表示，台中14期重劃區佔地400多頃，成為繼台中市4期之後，全國第二大的重劃區。洲際棒球場、興建中的漢神百貨、預計下半年開工的台中巨蛋均位於此。位處14期重劃區西南角的仁平段，就像七期中的歌劇院特區，是珠寶中的鑽石，珍稀少有，成為新的隱富聚落。仁平段的主要優勢在於，坐擁水湳生態公園等大幅綠帶資源、明星私校均密集近鄰、緊靠11期及4期的成熟商圈，無價綠意、明星學區、生活機能於一身。

廖振堯進一步指出，水湳生態公園為麻園頭溪整治而成，依著水道蜿蜒形成S帶綠廊，加上二分埔、永和巷及仁和福德及永和巷等公園串起2萬坪公園綠帶，是仁平段區內主要優勢之一。坐忘山基地位處北屯區崇德六路與仁平街口，更享有公園第一排、無限棟距的絕美好景。此外，仁平段區內即有馬里遜美國學校，是企業主下一代若有外國護照可以入讀的首選；再加上幅輳不到一公里範圍內即有：衛道中學、明道普霖斯頓小學、慎齋小學等明星私校，濃濃的貴族氣息，更是符合金字塔頂端客群的就學需求。

密集鄰近明道普霖斯頓小學、衛道等貴族私校，讓「仁平段」滿足隱富聚落優勢條件，其他區段難以超越。圖/業者提供

元鈞建設思考在「仁平段」這個未來「名人巷」中，擁有「坐忘山」這宗最精華的雙公園美地，致力於規劃務必符合頂級客層的品味和需求。首先在外觀藝術感的設計上，就必須是能夠匹配雙面臨公園的特性，因此特別力邀七期豪宅御用建築師張德昌操刀，因應14期採低密度、低容積、低建蔽率、高綠覆率為開發的原則，以「在最繁華，收藏最美」為設計理念，苛求超越區段的自我期許，雕琢出一座永久棟距、永恆美學的代表性作品。在立體生態綠意的意念下，不但外觀線條富層次感，部分樓層也擁有複層式露臺。社區前庭規劃小花園及水池，後院則有25米露天泳池及草坡。

「元鈞坐忘山」由豪宅建築師張德昌操刀，獨具特色。圖/業者提供

尤其重視生活品質的企業主、傳產老闆，更注重在這區綠色新富聚落中，規劃必須盡覽窗外綠意於視野，並充分將陽光延伸進室內，讓光影挪移的時序感和滋養身心靈，成為最珍貴的無形資產。基地面積1444坪，規劃地上22層、地下3層；廖振堯副理表示，三面採光、戶戶面公園，是「坐忘山」最難得一見的獨具特色！正前方為水湳生態公園，正後方為仁和福德公園，擁有寬闊的棟距及景觀。

再加上57-66坪、純3房的巧思，相當好規劃運用，在格局與動線方面，往往能配置出實用的居家空間與大器的開闊感。既可滿足家戶人口不多、自主意識強的年輕企業家；也適合家族型傳產老闆入主，廖振堯副理透露，已有層峰客大手筆一次包下一層4戶，或者兩代緊鄰、獨立出入，顯見獨特的產品定位，讓元鈞掌握該案在豪客心中的價值。大樓總戶數僅純質84戶，單層4戶配置三部電梯，戶戶衛浴及房間皆有對外開窗，「名人豪宅 」的建築名片，「坐忘山」是元鈞建設究極理念在14期的再度展現。