臺南市「產業投資標的供需媒合平台」啟用 提升土地活化與利用

文/葉圳轍

由臺南市經發局建置的「產業投資標的供需媒合平台」啟用，市長黃偉哲今(26)日出席該平台政策說明會表示，企業常提到的五缺，土地就是其中一；該供需媒合平台的建置，能讓供需雙方在最快的時間媒合，避免土地閒置，活絡產業發展，貫徹地盡其利，讓台南市的產業更上一層樓。

該平台由台南市政府委託中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，目的乃吸引廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，讓台商與國際廠商根留台南，協助解決五缺之產業用地不足問題，讓轄區土地有效釋出及活化利用。

黃偉哲指出，該平台的建置，期許透過公私協力方式，結合民間各不動產經紀人公會的專業能力與協力，快速媒合供需雙方，有效降低投資廠商尋地時間與成本，吸引廠商快速投資進駐、創造台南就業機會，並帶動產業發展。

臺南市經發局長陳凱凌表示，透過聯合總會鏈結南市各不動產相關產業公、協、職業工會等民間團體的物力及人力，擴大服務投資廠商用地需求，藉由公開、迅速回應之產業投資標的供需媒合平台，並清查南市報編產業園區之未強化土地，提供服務顧問諮詢專業能力等手段，滿足投資人用地決策資訊不足之困擾，以增加廠商投資意願，創造高品質的就業機會。

該「產業投資標的供需媒合平台」可提供物件需求查詢、租售查詢、需求登錄、租售登錄及加入會員等功能，開放投資人利用、參與。網址：https://landmatch.tainan.gov.tw。